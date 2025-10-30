Повече от половината българи вярват в проклятия, урочасвания и свръхестествени способности

Над половината българи вярват в свръхестественото и мистичното. Това показват резултатите от ново социологическо проучване на агенция „Тренд“, проведено сред 1000 души в периода 13–19 октомври по поръчка на вестник „24 часа“. Според данните 58% от анкетираните смятат, че има хора със свръхестествени способности, а 56% вярват в проклятия и урочасвания.

Във връзка с духовните убеждения 34% вярват в живот след смъртта, докато половината от българите (50%) не споделят тази вяра. 31% вярват в прераждането, а 53% не. Най-популярно остава убеждението, че „всичко се връща“ – 65% от анкетираните вярват в кармата, като 44% „по-скоро вярват“, а 21% – „напълно“. Само 10% категорично отхвърлят тази идея.

Българите имат и нюансиран възглед за съдбата – 47% смятат, че тя е отчасти предопределена и отчасти зависи от личния избор, докато по 23% вярват съответно, че съдбата е изцяло предопределена или напълно в ръцете на човека.

Проучването показва и значителен интерес към алтернативни форми на предсказание – 38% от анкетираните са посещавали гледачка или ясновидка, 14% – астролог, 11% – екстрасенс, а 9% – нумеролог.

Вярата в конспиративни идеи също е широко разпространена – 47% от българите смятат, че съществуват тайни общества, които управляват света, а 44% вярват, че има знаци и предзнаменования, които предсказват бъдещето. А при астрологията – 37% вярват, че зодиите определят характера и съдбата, докато 51% не споделят това убеждение.

Данните очертават, че вярата в мистичното, съдбата и невидимите сили остава значима част от мирогледа на българите, като жените и по-възрастните респонденти демонстрират по-силна склонност към подобни вярвания.