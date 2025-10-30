РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

„Величие“ ще подкрепи подписката за оставката на шефа на антикорупционната комисия

"Величие" ще подкрепи подписката за оставката на шефа на антикорупционната комисия

„Величие“ обяви, че ще подкрепи „Продължаваме промяната – Демократична България“ и ще се подпише под тяхната подписка за оставката на председателя на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) Антон Славчев.

Пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на партията Ивелин Михайлов заяви, че според него „Продължаваме промяната-Демократична България“ работи съвместно с ГЕРБ. Той направи аналогия, като каза, че „когато се отреже една глава на триглавата ламя, изниква друга“, и допълни, че „партията на мафията трябва да си отиде“.

Лидерът на „Величие“ обаче не влезе в конкретика в отговор на журналистически въпроси дали познава купувача на гласове от село Огняново Мухарем-Мухата, а само коментира лаконично: „Бандит е, какъв да е“.

Ивайло Мирчев призова Борисов да подкрепи оставката на Антон Славчев и той го направи

Михайлов обвини Борисов и Пеевски, че финансирали локалите. Той даде пример с футболен клуб „Спартак – Варна“. „Това е една характерна система, която се използва в цяла България, която разделя нормалните привърженици от престъпните агитки“, каза още депутатът.

Лидерът на „Величие“ заяви, че във Варна агитките се организират от Дидо – Дънката и Николай Тошев – Чирпанския. „Това са хората, които на „Мис преференция“ ѝ осигуриха над 10 хил. гласа, хората, които осигуряват толкова години Иван Портних да печели и хората, заради които в момента лежи в ареста Благомир Коцев“, подчерта Михайлов.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени