„Величие“ ще подкрепи подписката за оставката на шефа на антикорупционната комисия

„Величие“ обяви, че ще подкрепи „Продължаваме промяната – Демократична България“ и ще се подпише под тяхната подписка за оставката на председателя на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) Антон Славчев.

Пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на партията Ивелин Михайлов заяви, че според него „Продължаваме промяната-Демократична България“ работи съвместно с ГЕРБ. Той направи аналогия, като каза, че „когато се отреже една глава на триглавата ламя, изниква друга“, и допълни, че „партията на мафията трябва да си отиде“.

Лидерът на „Величие“ обаче не влезе в конкретика в отговор на журналистически въпроси дали познава купувача на гласове от село Огняново Мухарем-Мухата, а само коментира лаконично: „Бандит е, какъв да е“.

Михайлов обвини Борисов и Пеевски, че финансирали локалите. Той даде пример с футболен клуб „Спартак – Варна“. „Това е една характерна система, която се използва в цяла България, която разделя нормалните привърженици от престъпните агитки“, каза още депутатът.

Лидерът на „Величие“ заяви, че във Варна агитките се организират от Дидо – Дънката и Николай Тошев – Чирпанския. „Това са хората, които на „Мис преференция“ ѝ осигуриха над 10 хил. гласа, хората, които осигуряват толкова години Иван Портних да печели и хората, заради които в момента лежи в ареста Благомир Коцев“, подчерта Михайлов.