Венко Сабрутев: С бюджета управляващите бъркат в хладилника на всеки гражданин (част 1)

Империята на Борисов и Пеевски се крепи върху клечки за зъби, тя ще рухне, когато всички излезем да гласуваме, убеден е Венко Сабрутев

Ръстът на цените у нас не е породен нито от пандемия, нито от война, той е причинен от действията на българското правителство – вдигане на ток, парно, вода, тол такси. Всичко това рефлектира върху цените в магазините.

Увеличението на осигуровките с 2% носи 2 млрд. лв. в касичката на Пеевски.

Българският ток е по-скъп, заради новите назначения в КЕВР на Пеевски, Борисов и срамното БСП. В състава на комисията бяха вкарани хора на ДС и сега те определят цената на електричеството, на парното, на водата. Резултатът е, че само за първите шест месеца на годината тези цени нараснаха повече, отколкото за предходните три години, взети заедно. Като добавим към това замразените доходи и допълнителната осигурителна тежест, получаваме реалната картина на живота днес. 100-годишната лява партия откровено работи против интересите на работещи и пенсионер и ги ограбва като дребен джебчия в трамвай. Тази година съучастваше във отнемането на 30 лева от минималната работна заплата. Това не може да бъде лява партия, това е умъртвена партия, която напълно се контролира от Пеевски.

Сателитът на Борисов е „Възраждане“, сателитът на Пеевски е БСП.

Всеизвестен факт е, че „Възраждане“ работи тясно с ГЕРБ – имунитетите на проруските депутати се пазят именно от Борисов. БСП пък е напълно опозорена левица.

Основният начин за криене на дефицит са онези 4,5 млрд., отпуснати на ББР.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ икономистът Венко Сабрутев, депутат от ПП-ДБ.

Още от интервюто:

Как вдигането на осигуровките с 2% води към обедняване българските граждани?

Защо всички работещи българи пращат осигуровки, а администрацията е освободена от това задължение?

Коя е най-лошата шега в „лошата шега“, както от ПП наричат проекта на бюджет?

Защо българската инфлация е неправдоподобна и къде се коренят причините за нея?

Как се краде дефицит?

Какви са взаимовръзките между ГЕРБ и „Възраждане“?

Как лявата БСП работи срещу интересите на работници и пенсионери?

Имат ли Борисов и Пеевски имат нужда от собственото си преувеличаване?

