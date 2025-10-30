Депутати от „Възраждане“ внесоха жалба в КС срещу промените в Закона за ДАНС.

Депутати от „Възраждане“ внесоха жалба в Конституционния съд срещу промените в Закона за ДАНС, с които се отнема правото на президента да назначава с указ ръководителя на службата.

Миналата седмица ветото на държавния глава беше отхвърлено и парламентарното мнозинство прие повторно закона, който предвижда НС да избира председателя на ДАНС по предложение на правителството.

Под искането за обявяване на противоконституционност са се подписали 59 народни представители.

„Считаме, че този закон, който беше приет, е противоконституционен, противоречи на принципа на разделението на властите, на ролята на президентската институция, като балансьор другите власти. Като благодарим на тримата подписали от „Продължаваме промяната“ и общо 13 подписали от АПС и „Величие“. Разбира се, цялата парламентарна група на „Величие“ 10 подписа. Заедно с това, както обявихме в момента, изготвяме още три искания до Конституционния съд. Отново ще ги търсим партиите, които се определят като опозиционни, ще ги потърсим за необходимите поне 48 подписа на народни представители“, обясни депутатът Петър Петров.

От „Възраждане“ ще атакуват приетите днес процедурни правила за избор на председател на ДАНС, както и законите за държавните агенции „Разузнаване“ и „Технически операции“, които съдържат идентични промени. Днес мнозинството преодоля ветото на президента и върху тях.