България запазва водещите си позиции в Европа в науката и иновациите при жените

България запазва водещите си позиции в Европа в науката и иновациите при жените

България запазва водещите си позиции в Европа в науката и иновациите при жените.

Необходими са обаче усилия жените да бъдат мотивирани да се развиват в СТЕМ-професиите, трябват повече инвестиции в образование и високи технологии и преодоляване на стереотипите, когато се говори за равнопоставеността на мъжете и жените предприемачи и на водещи управленски позиции.

Това заяви българският еврокомисар Екатерина Захариева пред участниците в дискусия, посветена на жените в иновациите, организирана от сдружение „Дамски форум“. Според вицепремиера Томислав Дончев България няма проблем с ролята на жената като учен, иноватор, мениджър и бизнес лидер.

България излъчва добри послания към Европа относно представителството на жените на ръководни позиции в науката и предприемачеството, но има още какво да се направи за балансиране на половете, посочи българският еврокомисар по иновациите, стартъпите и научните изследвания. 

„Страната ни е на водещи позиции в европейските статистики за жените в иновациите и в науката, но когато се погледне как жените привличат капитали, цифрите изглеждат зле, а в надпреварата за лидерство в технологиите, Европа не може да си позволи да губи половината от населението и таланта си“, заяви Екатерина Захариева.

„България има с какво да се гордее в науката, в стартиращите компании и в информационните технологии“, каза пред присъстващите председателят на сдружение „Дамски форум“ Диана Митева.

Сред толкова оптимистичните класации какво обаче недостига? Повече инвестиции от страна на държавата в образование и наука, и на бизнеса – в иновации, каза еврокомисарят Екатерина Захариева и подчерта, че страните, които инвестират в тази посока постигат и най-големите успехи. И още – стимули за момичетата и жените за развитие и кариера в СТЕМ-професиите – природните и инженерните науки, информатиката и предприемачеството. Дори предразсъдъците не са чак такъв проблем, заяви вицепремиерът Томислав Дончев.

Освен кариера в науката, все повече жени в България избират да станат и предприемачи, каза Диана Митева и се позова на данни на Столичната агенция за приватизация и инвестиции, според които 25 процента от новосъздадените компании са основани от жени. 



