Жители на столичния квартал „Люлин“ протестират заради кризата с извозването на боклука

Жители на столичния квартал „Люлин“ блокираха за около час тази вечер кръстовището на булевардите „Царица Йоанна“ и „Петър Дертлиев“.

Те протестират заради кризата с извозването на боклука от квартала.

През последните два дни се чистят 9 от десетте микрорайона на „Люлин“. Всички контейнери, които не са били обслужени във вчерашния ден, гарантирано се извозени днес. В голяма част от „Люлин“ е направено повторно извозване на боклука, казват от столичната община и обещават, че утре в „Люлин“ ще чистят шест големи камиона и шест малки. Въпреки това жителите на района са на протест.

Протестиращи заявиха:

„Протестираме за боклука на „Люлин“ и срещу кмета, защото няма адекватни мерки“.

Протестиращи твърдят, че „близо месец сигурно не е вдиган боклука и да се налага неделя да си го чистим, и ние да го носим по другите квартали“.

Столичния квартал „Люлин“ се почиства от столичното предприятие за третиране на отпадъците.

От общината обещават, че от утре няма повече да има препълнени контейнери с боклук.