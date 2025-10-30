РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Жители на столичния квартал „Люлин“ протестират заради кризата с извозването на боклука

Жители на столичния квартал "Люлин" протестират заради кризата с извозването на боклука

Жители на столичния квартал „Люлин“ блокираха за около час тази вечер кръстовището на булевардите „Царица Йоанна“ и „Петър Дертлиев“.

Те протестират заради кризата с извозването на боклука от квартала.

През последните два дни се чистят 9 от десетте микрорайона на „Люлин“. Всички контейнери, които не са били обслужени във вчерашния ден, гарантирано се извозени днес. В голяма част от „Люлин“ е направено повторно извозване на боклука, казват от столичната община и обещават, че утре в „Люлин“ ще чистят шест големи камиона и шест малки. Въпреки това жителите на района са на протест.

Протестиращи заявиха:

„Протестираме за боклука на „Люлин“ и срещу кмета, защото няма адекватни мерки“.

Протестиращи твърдят, че „близо месец сигурно не е вдиган боклука и да се налага неделя да си го чистим, и ние да го носим по другите квартали“.

Столичния квартал „Люлин“ се почиства от столичното предприятие за третиране на отпадъците.

От общината обещават, че от утре няма повече да има препълнени контейнери с боклук. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени