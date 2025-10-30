Кои са носителите на „Златен век“ за 2025 година

В навечерието на 1 ноември – Денят на народните будители – министърът на културата Мариан Бачев връчи годишните награди „Златен век“. С огърлие и грамота са отличени трима души: проф. Николай Ненов – директор на Регионален исторически музей – Русе, който е награден за представянето на страната ни в рамките на световната организация ЮНЕСКО; актьорът Руси Чанев, получаващ отличието за адаптацията си на романа на Иван Вазов „Под игото“ за българчетата по света, и естрадната звезда Йорданка Христова, която вече над шест десетилетия е на сцената, и утвърждава популярната ни музика и на националната, и на международната сцена.

Със „Златен Век“ – звезда и грамота са отличени:

Арх. Стефан Стайнов, известен със своя принос към развитието на пространственото планиране и урбанизма. Тази година той навършил 90 години.

Проф. Иван Ареников – пианист с международен авторитет, добре познат на публиката в Европа и света. През декември проф. Ареников ще отбележи своята 80-годишнина.

Бойко Неделчев – утвърден български балетен артист и педагог, работил с таланти от няколко поколения, бил е на ръководни длъжности във водещи културни институти, а също така е работил и в Министерството на културата.

Веселина Кацарова – световно призната оперна певица, посланик на българското оперно изкуство по света. Артистичен директор на Държавна опера – Стара Загора. Тя е носителка на най-престижните световни музикални награди.

Весела Люцканова Иванова – писател, публицист, издател и редактор с множество отличия, включително и от Министерството на културата. Тази година празнува своята

90-годишнина.

Здравка Евтимова – писателка и преводач. Носителка на множество национални и международни отличия, сред които наградата „Христо Г. Данов“. Нейният разказ „Твоят ред е“ е сред десетте наградени творби в световния конкурс „Утопия 2005“ във Франция, а други нейни произведения са включени в учебници по английски език в Дания. През 2021 г. е избрана за любим български автор в националното гласуване на Българската национална телевизия – признание за нейната сила да вдъхновява и обединява чрез словото.

С почетен знак „Златен век“ – печат на цар Симеон Велики – златен и грамота са наградени:

• Владимир Краев – филмов режисьор, реализирал редица игрални и документални филми, отличавани на международни форуми. Тази година чества 80-ия си юбилей.

• Проф. д-р Марин Дамянов – сценарист, редактор, писател и педагог. Новите кино драматурзи се учат от него, а филмите му са спечелили награди на множество национални и международни кино форуми.

• Пантелей Нанков – режисьор и сценарист на документални филми. Документалните му филми са отличавани многократно, а тази година чества и своя 80-и юбилей.

• Христина Арсенова-Андреева – над 30 години е директор на Държавен куклен театър – Бургас; благодарение на нея театърът е много активен и зад граница. Тя е сред основателите на Международния куклен фестивал на открито „Дни на куклите“.

• Зелма Алмалех – журналист и кинодраматург с богат професионален опит в телевизията, в печатните и в електронните медии, както и в документалното кино. Филмът й „Присъдата. Вината“ получава специална награда на международния филмов фестивал „Карлови Вари“. Заедно със Стефан Джамбазов тя е създател и основател на „Въпреки.соm“ – онлайн платформата за култура, изкуство и общество.

• Янина Кашева – една от най-ярките звезди в българското кино. В своята десетилетна актьорска кариера тя оставя незаличима следа в киното и телевизията. Незабравими са филмите с нейно участие – „Всичко е любов“, „Подслон“, „Балонът“, „Откраднат живот“.

• Инж. Ангел Ангелов – един от най-дългогодишните самодейци в читалището в Смолян. Повече от 77 години активно участва в различни форми в художествената самодейност. През настоящата година отбелязва 90-годишния си юбилей.

• Неда Антонова е сред най-четените изследователи и автори на книги на историческа тематика в България. Нейни книги са преведени на френски, руски, чешки и полски език. Носителка е на редица литературни отличия.

• Кирил Вълчев – вдъхновяващ пример за съчетание на знание, визия и отдаденост на обществения интерес; юрист и журналист с ярък принос в утвърждаването на свободното слово и културната идентичност на България. Като генерален директор на Българската телеграфна агенция той развива съвременен модел на национална медия, а с инициираното от него създаване на изцяло българския шрифт „ЛИК“, който се използва и от Министерството на културата, оставя траен знак в културното пространство и дигиталното наследство на страната ни.

• Карен Алексанян – известен с основаването на „Двора на Кирилицата“ в град Плиска – единственият в света музей, изцяло посветен на българската азбука, създаден от него със собствени средства.

Със „Златен век“ – печат на Цap Симеон Велики – сребърен и грамота са отличени:

– Велислав Казаков – режисьор, художник и аниматор, Завършил първия випуск на специалност „Анимационна режисура“ В НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, създател на емблематични за българската анимация филми, награждавани многократно на национални и международни форуми. През 2025 г. навършва 70 години.

– Камен Калев – изтъкнат български филмов режисьор, носител на множество национални и международни отличия за късометражни и пълнометражни игрални филми; публиката го харесва заради умението му чрез филмите си да отразява житейските драми на деня с професионализъм, модерен подход и изтънчен художествен вкус. Тази година чества 50-годишен юбилей.

– доц. д-р Невелина Попова – сценарист с ярко присъствие в българското кино. По нейни текстове са създадени редица стойностни филми като „Отражения“, „Приземяване”, „Другият наш възможен живот“, „Чуй звездите” и много други. През 2025 г. чества 70-годишния си юбилей.

– д-р Иван Ангелов – заместник-директор на Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново.

– проф. Любомир Халачев – сценарист и режисьор на повече от 100 документални филма, доктор по изкуствознание, преподавател и бивш ректор на НАТФИЗ, автор на романи и сборници с разкази, на сборници с есета и статии. Член е на Съюза на българските журналисти, Съюза на българските писатели и на Обществения съвет на БНТ. Чества 75-годишен юбилей през тази година.

– Христо Славов – автор на сборници с разкази и новели, съставител и издател на 10-томна поредица „Златен ключ на класическата българска художествена литература от IX go XX век“. Създател е на CD с повече от 25 хиляди страници класическа българска литература, който е включен в световната виртуална библиотека по линия на ЮНЕСКО. Носител на Вазовата награда за литература.

С плакет „Принос в развитие на културата“ и грамота за значим принос за развитието и популяризирането на българската култура и изкуство са наградени:

– доц. д-р Христо Попов – директор на Национален археологически институт с музей при БАН. Изтъкнат учен и изследовател с принос към проучването, опазването и популяризирането на археологическото наследство на България, отличен за своята дългогодишна научна и обществена дейност в утвърждаването на България като значим център на археологията.

– Вероника Братанова-Димитрова – ръководител на школа за класически и модерен танц с дългогодишен принос към развитието и популяризирането на танцовото изкуство, както и за цялостната й ангажираност с художественото възпитание на деца и младежи в България.

– Весела Данчева-Богданова – продуцент, художник и режисьор е създала редица емблематични за новата българска анимация филми, сериали и проекти. Общият брой на наградите на реализираните филми е над 65. Някои от филмите и копродукциите са успешно продадени на водещи европейски телевизии. Тази година г-жа Богданова отбелязва 50-годишния си юбилей.

– Мария Пеева – писател и поет, и сценарист, продуцент и редактор на много филми. Автор на многобройни публикации в периодичния печат, на сценарии за телевизионни предавания, драматизации и есеистични текстове. През 2010 г. излиза книгата й със стихове и разкази „Наопаки“.

• Ансамбъл за народни песни и танци „Китна Тракия“ при НЧ „Тракия 2008“, гр. Хасково – уникален самодеен състав с танцови, певчески и оркестрови формации, лауреат на множество национални и международни награди, съхраняващ и популяризиращ тракийските и българските традиции.

• Проф. Банко Банков – той е автор на сборници с разкази, новели, повести, киносценарии, романи и произведения за деца. Негови пиеси са поставяни в театрите из цялата страна. Бил е член-основател на литературния кръжок „Димчо Дебелянов” към Студентския дом в София, референт на секция „Театрална“ и кино драматургия 6 писателския съюз. Дългогодишен член на Съюза на българските писатели.

• Чл.-кор. проф. Владко Панайотов – писател, учен, общественик и музикант. Автор на над 45 научни книги, монографии и сборници, както и на 6 художествени книги. Изключителен е приносът му в борбата с климатичните промени, областта на екологията, устойчивото развитие и зелените технологии.

• Венко Евтимов – български поет, журналист, издател и драматург. Автор е на повече от 10 стихосбирки, пиеси, сценарии и мюзикъли. Редактор е на един от първите независими вестници в България. Преводи на неговите творби има на много езици.

• Маргарита Петкова – една от най-известните поетеси, автор на повече от 25 стихосбирки. Тя е и преводач. По нейни стихове са създадени десетки песни, любими на поколения българи, превърнали се в част от живота им. Нейни произведения са превеждани на почти всички европейски езици, включително на норвежки и шведски.

• Доц. Петър Хаджинаков – филолог, преподавател по литература, автор на повече от 15 сборника с литературна критика, статии с етюди с историко- културна, философска и религиозна тематика. Има написани 6 художествени книги, научни публикации и рецензии в областта на художествената литература.

– Албена Фурнаджиева – писател, белетрист, филолог и юрист. Нейни творби са превеждани на чужди езици, а книгите й със стихове радват отскоро и читателите на аудио и електронни книги. Отличена е с трета награда на Националния литературен конкурс „В полите на Витоша“.

След връчването на отличията стана ясно, че режисьорът Камен Калев се отказва от наградата си „Златен век“, с която бе удостоен по-рано.

„Отказът ми от наградата е форма на протест срещу настоящото политическо управление на държавата, чиито формални и неформални ръководители не зачитат върховенството на закона и застрашават демокрацията в страната ни„, мотивира той отказа си.

По време на самата церемония организаторите обявиха, че причина за отсъствието му е фактът, че е в чужбина и ще получи наградата си по-късно.