Влизането в еврозоната ще повиши цената на българските компании, увери шефът на БФБ

Българските дружества никога вече няма да се търгуват толкова евтино. Това заяви изпълнителният директор на Българската фондова борса Маню Моравенов по време на информационно събитие за еврото в Благоевград, предаде БТА. Моравенов подчерта, че влизането в еврозоната ще донесе значителни ползи за капиталовия пазар у нас, тъй като на борсата се търгува представителна извадка от българската икономика.

По думите му, цената на компаниите вече се покачва, защото освен активи, на борсата се търгуват и очаквания. Основният индекс SOFIX е сред лидерите по ръст в Европа, а броят на дребните инвеститори се е увеличил с 30% през тази година.

Моравенов отбеляза, че отпадането на валутния риск ще разшири кръга от инвеститори, тъй като някои глобални фондове нямат право да работят с инструменти в левове, а за други превалутирането е пречка. Допълнителен стимул ще бъде и повишаването на кредитния рейтинг на България – очаква се през следващата година той да се вдигне с поне още един пункт, което ще позволи по-евтини дългови емисии както за държавата, така и за бизнеса.

Освен по-ниски трансакционни разходи за участниците и инвеститорите, еврозоната ще даде възможности за по-дълбока интеграция на БФБ с капиталовите пазари в Европа. „Водим сериозни разговори с други малки борси в еврозоната и това ще бъде във фокуса ни в близките години“, каза директорът на БФБ.

„Влизането в еврозоната означава повече доверие, повече инвестиции и по-евтин капитал“, заключи той, напомняйки, че БФБ отдавна предлага търговия и сетълмент в левове, евро и долари.