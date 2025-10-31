Колко бихте платили за скандална златна тоалетна?

Това може би е най-известната – или най-скандалната – тоалетна в света: 18-каратовият трон от плътно злато, тежащ около 100 кг, създаден от артиста Маурицио Кателан, който привлече около 100 000 посетители, когато за първи път беше изложен в банята на нюйоркския музей Гугенхайм през 2016 година.

Три години по-късно, крадци, въоръжени с чукове, я откраднаха с дързък петминутен обир от двореца Бленъм – историческото родно място на Уинстън Чърчил в английската провинция. Въпреки че извършителите бяха осъдени по-рано тази година, напълно функциониращата, пищна тоалетна, озаглавена „Америка“, така и не беше намерена. Смята се, че е била нарязана или претопена заради стойността на самото злато, възлизаща на милиони.

Но това не е краят на сагата за сатиричната скулптура, която веднъж беше предложена на президента Доналд Дж. Тръмп по време на първия му мандат вместо картина на Ван Гог, поискана от неговата администрация (контрапредложението беше съобщено, че е игнорирано).

Кателан преди това заяви, че е направил повече от една версия на „Америка“, и сега второ издание прави неочаквано, бляскаво завръщане на арт пазара следващия месец.

Sotheby’s в Ню Йорк ще продаде творбата, която е била в частни (и анонимни) ръце от 2017 г., на 18 ноември. Това също означава, че скулптурата ще бъде отново публично изложена за ограничен период от време, като аукционната къща ще я инсталира в банята на четвъртия етаж на новата си централа за 10 дни преди продажбата. Този път обаче посетителите няма да могат да я използват, според Sotheby’s. Официално това е от съображения за сигурност, въпреки че може да се досетите и за други причини.

„Вратата ще остане отворена“, каза Дейвид Галперин, ръководител на отдела за съвременно изкуство в Sotheby’s, смеейки се.

Аукционите обикновено имат определена начална оферта, базирана на редица пазарни фактори, както и ниски и високи прогнозни цени. Но продажбата на тази „Америка“ ще струва теглото си в злато – буквално, тъй като началната сума ще бъде действителната ѝ стойност, която ще варира в зависимост от пазара на златото до самото начало на наддаването. Това ще бъде някъде около 10 милиона долара плюс всичко, което колекционерите сметнат за нейна артистична оценка.

„Началната оферта в съответствие с цената на златото беше наистина начин да се подчертае самата същност на идеята зад произведението, която до голяма степен е да привлече вниманието към разликата между художествената стойност на дадена творба и присъщата ѝ материална стойност“, обясни Галперин.

Това е „идеален контрапункт“ на другата, също толкова скандална банан-на-стената творба на Кателан, „Комик“, която беше продадена за 6,24 милиона долара в Sotheby’s миналата есен, добави Галперин. Бананът, залепен с тиксо, безполезен без връзката с Кателан, дебютира на Art Basel Miami на гола бяла стена, като първоначалната му цена беше 120 000 долара. Той е бил изяждан повече от веднъж.

„Америка“ е много неща: ироничен коментар за света на изкуството и Съединените щати, както и обект на мъчение за арт публицистите и техните помпозни прессъобщения. (Гугенхайм веднъж я описа като възможност за „безпрецедентна интимност с произведение на изкуството“.)

Отвъд драматичната история на скулптурата, Галперин каза, че „Америка“ е важно произведение на изкуството от XXI век, с пряка връзка със знаковото модерно изкуство (вижте: обърнатия писоар „Фонтан“ на Марсел Дюшан от 1917 г.), но с критична значимост за днешния ден.

„Кателан, през цялата си кариера, критикува системата“, каза Галперин, „независимо дали става въпрос за опита на зрителите да видят изкуство в музей, начина, по който произведенията на изкуството се движат през системата, начина, по който са оценени, начина, по който сменят собствениците си.

„Всички тези концепции са неща, с които произведенията на изкуството рядко се сблъскват директно. Способността му да прави това и да го прави по толкова четлив и въздействащ начин е част от неговия успех тук.“

