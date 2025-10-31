„Златен европейски стандарт“: Депозитните системи се управляват от бизнеса

В България процесът за въвеждане на депозитна система започва в началото на 2022 година. Под ръководството на МОСВ е създадена Работна група, в която по прозрачен и публичен начин са обсъждани детайлно всички аспекти на системата. Анализи от независими проучвания потвърждават, че производителите на безалкохолни напитки, води и бира заедно с търговците са тези, които поемат законово определената отговорност за финансиране и управление на депозитната система, каквито норми поставя и Регламентът на ЕС за опаковките.

В края на 2024 г. работната група към МОСВ с широк консенсус е разработила предложение за законопроект за депозитна система у нас. Независимо от очакванията за неговото бързо финализиране, от април тази година дейността на работната група е прекратена. Тревога буди фактът, че ръководството на

МОСВ планира депозитната система да бъде ръководена от държавно предприятие,

какъвто прецедент е само системата в Хърватия.

Форумът за устойчиво развитие и кръгова икономика на Съюза на пивоварите в България привлече като гост-панелисти едни от най-утвърдените европейски експерти и практици в управлението на депозитни системи за опаковки от Дания, Нидерландия, Литва и международната организация RELOOP, която в световен мащаб изследва всички депозитни системи за опаковки от напитки. По данни на нейния директор Ана Ларсън

към момента в 18 страни от ЕС има депозитни системи.

В 16 от тях се управляват от организации, създадени от производителите на бира, бутилирани води, безалкохолни напитки и търговците на дребно. На практика те прилагат едни и същи модели, обхват и управление на депозитните си системи, които се приемат като ,,златен“ европейски стандарт.

Изпълнителният директор на Датския депозитен оператор – Каспър Шмит, обяви, че тяхната депозитна система функционира успешно повече от 20 години благодарение на правилното моделиране и управление изцяло от производителите на напитки и търговците, осигурявайки прозрачност, доверие и измерим ефект – постигнато ниво на разделно събиране от близо 95 на сто.

Програмният директор на нидерландския депозитен оператор Куинтин Мидлер подчерта, че

управлението на системата трябва да бъде в ръцете на задължената индустрия,

тъй като именно тя носи отговорност за разделното събиране на опаковките от своите продукти. Индустрията трябва да разполага със законов мандат да управлява и непрекъснато да усъвършенства системата.

В Нидерландия, благодарение на събраните висококачествени материали, в PET бутилките вече се влагат 51% рециклиран PET – двойно повече от настоящото законово изискване. В Литва нивото на събираемост на опаковките вече е достигнало впечатляващите 92% за ПЕТ бутилки и 94% за кенове. Сходни са данните и за Швеция, Финландия, Латвия, Естония, Словакия и други. Навсякъде опитът и фактите показват, че когато индустрията управлява депозитната система, тя е прозрачна, самофинансираща се и ефективна.

„Минималният срок за въвеждане на депозитна система е поне 18 месеца след създаването на оператора по закон“,

посочи Михал Ернесто, представяйки данни от проучванията на „Теоремус“. Евгения Ташева, представител на НПО ,,За земята“ и CEE Bankwatch, сподели резултати и анализи, отразяващи обществените нагласи към устойчивото потребление и готовността на хората да участват в системи за връщане и рециклиране на опаковки.

Членовете на Съюза на пивоварите в България общо произвеждат 99% от бирата в страната. За периода 2020 – 2025 г. капиталовите вложения общо за пивоварния бранш са близо 300 млн. лева. През 2024 г. добавената стойност на индустрията се изчислява на 470 млн. лева.