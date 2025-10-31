РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

„Златен европейски стандарт“: Депозитните системи се управляват от бизнеса

UBB_Форум на пивоварите с акцент върху депозитната система

В България процесът за въвеждане на депозитна система започва в началото на 2022 година. Под ръководството на МОСВ е създадена Работна група, в която по прозрачен и публичен начин са обсъждани детайлно всички аспекти на системата. Анализи от независими проучвания потвърждават, че производителите на безалкохолни напитки, води и бира заедно с търговците са тези, които поемат законово определената отговорност за финансиране и управление на депозитната система, каквито норми поставя и Регламентът на ЕС за опаковките.

В края на 2024 г. работната група към МОСВ с широк консенсус е разработила предложение за законопроект за депозитна система у нас. Независимо от очакванията за неговото бързо финализиране, от април тази година дейността на работната група е прекратена. Тревога буди фактът, че ръководството на

МОСВ планира депозитната система да бъде ръководена от държавно предприятие

МОСВ

какъвто прецедент е само системата в Хърватия.

Форумът за устойчиво развитие и кръгова икономика на Съюза на пивоварите в България привлече като гост-панелисти едни от най-утвърдените европейски експерти и практици в управлението на депозитни системи за опаковки от Дания, Нидерландия, Литва и международната организация RELOOP, която в световен мащаб изследва всички депозитни системи за опаковки от напитки. По данни на нейния директор Ана Ларсън 

към момента в 18 страни от ЕС има депозитни системи. 

В 16 от тях се управляват от организации, създадени от производителите на бира, бутилирани води, безалкохолни напитки и търговците на дребно. На практика те прилагат едни и същи модели, обхват и управление на депозитните си системи, които се приемат като ,,златен“ европейски стандарт.

Изпълнителният директор на Датския депозитен оператор – Каспър Шмит, обяви, че тяхната депозитна система функционира успешно повече от 20 години благодарение на правилното моделиране и управление изцяло от производителите на напитки и търговците, осигурявайки прозрачност, доверие и измерим ефект – постигнато ниво на разделно събиране от близо 95 на сто.

Програмният директор на нидерландския депозитен оператор Куинтин Мидлер подчерта, че

управлението на системата трябва да бъде в ръцете на задължената индустрия,

тъй като именно тя носи отговорност за разделното събиране на опаковките от своите продукти.  Индустрията трябва да разполага със законов мандат да управлява и непрекъснато да усъвършенства системата. 

В Нидерландия, благодарение на събраните висококачествени материали, в PET бутилките вече се влагат 51% рециклиран PET – двойно повече от настоящото законово изискване. В Литва нивото на събираемост на опаковките вече е достигнало впечатляващите  92% за ПЕТ бутилки и 94% за кенове. Сходни са данните и за Швеция, Финландия, Латвия, Естония, Словакия и други. Навсякъде опитът и фактите показват, че когато индустрията управлява депозитната система, тя е прозрачна, самофинансираща се и ефективна.

ubb depozitnata sistema

„Минималният срок за въвеждане на депозитна система е поне 18 месеца след създаването на оператора по закон“,

посочи Михал Ернесто, представяйки данни от проучванията на „Теоремус“. Евгения Ташева, представител на НПО ,,За земята“ и CEE Bankwatch, сподели резултати и анализи, отразяващи обществените нагласи към устойчивото потребление и готовността на хората да участват в системи за връщане и рециклиране на опаковки.

Членовете на Съюза на пивоварите в България общо произвеждат 99% от бирата в страната. За периода 2020 – 2025 г. капиталовите вложения общо за пивоварния бранш са близо 300 млн. лева. През 2024 г. добавената стойност на индустрията се изчислява на 470 млн. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени