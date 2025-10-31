Денят по диагонал – 31 октомври 2025 г.

Пенсионните фондове категорично отхвърлиха поредните опити на „Възраждане” да национализира средствата по личните партиди на осигурените при тях. Във връзка с изразената от лидера на “Възраждане” Костадин Костадинов теза за унищожаване на втория стълб на пенсионната система, членовете на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване – БАДДПО, категорично отрекоха да са “форма на пирамида”, а надеждно спестени пари в лични партиди на осигурените лица, които са наследяеми и носят доходност.

Последното проучване на агенция „Тренд“ показва, че повече от половината българи (58%) смятат, че има хора със свръхестествени способности, а 56% вярват в проклятия и урочасвания. Малко над 2 млн. от българите или 38% признават, че са посещавали гледачка или ясновидка, а 37% вярват в астрологията. На този фон как можем да имаме оплаквания към политиците, че са некомпетентни или непочтени, при положение, че огромна част от обществото вярва повече в съществуването на паралелна реалност, отколкото в здравия разум?

Управляващите ни наказват, защото сме решили да останем да живеем и работим в България. Наказват хората, които работят и издържат държавата. Заплатите на магистратите са абсурдно високи. Според данни на Евростат България е на първо място в ЕС по разходи за прокуратура, съд и МВР на глава от населението. А насреща получаваме казуси като „Благо Коцев“. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ икономистът Венко Сабрутев, депутат от ПП-ДБ.

Със 135 гласа „За“ (52 от ГЕРБ-СДС, 19 от ПП-ДБ, 27 от ДПС-Ново начало, 15 от БСП-Обединена левица, 14 от „Има такъв народ“, 6 от Алианс за права и свободи и двама, нечленуващи в парламентарни групи) депутатите въведоха временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. С мярката се цели гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива от наложените санкции от САЩ срещу руски енергийни компании, включително, свързани с групата „Лукойл“.

Днес този лекар, обучен в Станфорд, проповядва радикална промяна в начина, по който американците мислят за здравето си. Неговата концепция, ориентирана към пациента и фокусирана върху превенцията – „Медицина 3.0“ – цели да помогне на хората да се чувстват добре дори в напреднала възраст – период, който обикновено е белязан от болести и обездвижване. След раждането на първото си дете д-р Питър Атиа става свой собствен първи пациент в нова специалност: медицина на дълголетието.