Денят по диагонал – 31 октомври 2025 г.

31 октомври 2025 г.

Пореден опит за национализиране на втората пенсия

Пенсионните фондове категорично отхвърлиха поредните опити на „Възраждане” да национализира средствата по личните партиди на осигурените при тях. Във връзка с изразената от лидера на “Възраждане” Костадин Костадинов теза за унищожаване на втория стълб на пенсионната система, членовете на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване – БАДДПО, категорично отрекоха да са “форма на пирамида”, а надеждно спестени пари в лични партиди на осигурените лица, които са наследяеми и носят доходност.

Защо 50% от българите вярват в магии, уроки и конспирация

Последното проучване на агенция „Тренд“ показва, че повече от половината българи (58%) смятат, че има хора със свръхестествени способности, а 56% вярват в проклятия и урочасвания. Малко над 2 млн. от българите или 38% признават, че са посещавали гледачка или ясновидка, а 37% вярват в астрологията. На този фон как можем да имаме оплаквания към политиците, че са некомпетентни или непочтени, при положение, че огромна част от обществото вярва повече в съществуването на паралелна реалност, отколкото в здравия разум?

Венко Сабрутев: Управляващите ни наказват, че сме решили да живеем и работим в България (част 2)

Управляващите ни наказват, защото сме решили да останем да живеем и работим в България. Наказват хората, които работят и издържат държавата. Заплатите на магистратите са абсурдно високи. Според данни на Евростат България е на първо място в ЕС по разходи за прокуратура, съд и МВР на глава от населението. А насреща получаваме казуси като „Благо Коцев“. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ икономистът Венко Сабрутев, депутат от ПП-ДБ.

Депутатите временно ограничиха износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти

Със 135 гласа „За“ (52 от ГЕРБ-СДС, 19 от ПП-ДБ, 27 от ДПС-Ново начало, 15 от БСП-Обединена левица, 14 от „Има такъв народ“, 6 от Алианс за права и свободи и двама, нечленуващи в парламентарни групи) депутатите въведоха временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. С мярката се цели гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива от наложените санкции от САЩ срещу руски енергийни компании, включително, свързани с групата „Лукойл“.

Милиардери търсят помощта на този лекар, за да се подготвят за напредналата възраст

Днес този лекар, обучен в Станфорд, проповядва радикална промяна в начина, по който американците мислят за здравето си. Неговата концепция, ориентирана към пациента и фокусирана върху превенцията – Медицина 3.0“ – цели да помогне на хората да се чувстват добре дори в напреднала възраст – период, който обикновено е белязан от болести и обездвижване. След раждането на първото си дете д-р Питър Атиа става свой собствен първи пациент в нова специалност: медицина на дълголетието.

