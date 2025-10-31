Какво ще се случи със Сара Фъргюсън и принцесите, след като Андрю загуби титлите си?

Принц Андрю бе лишен от титлата „принц“ и ще трябва да напусне имението си „Роял Лодж“ в Уиндзор, съобщи Бъкингамският дворец. Кралят е „инициирал официален процес“ за отнемане на всички титли и отличия на Андрю, като занапред той ще бъде известен като Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

65-годишният брат на крал Чарлз продължава да бъде под обществен натиск заради въпроси, свързани с личния му живот и контактите му с осъдения за сексуални престъпления финансист Джефри Епстийн. Андрю винаги е отричал каквото и да е нарушение, но връзките му с Епстийн нанесоха сериозен удар върху имиджа на кралското семейство.

Решението за отнемане на титлите му засяга не само него, но и бившата му съпруга Сара Фъргюсън и двете им дъщери принцесите Беатрис и Юджини.

Какво каза Бъкингамският дворец?

„Негово Величество днес инициира официален процес за премахване на стиловете, титлите и отличията на принц Андрю“, се казва в изявление от двореца.

„Принц Андрю занапред ще бъде известен като Андрю Маунтбатън-Уиндзор.“

Относно резиденцията му „Роял Лодж“ се уточнява:

„Лизингът, който досега му осигуряваше правна защита за пребиваване, е прекратен. Издадена е официална заповед за предаване на имота, и той ще бъде преместен в частно жилище. Тези мерки са необходими, независимо от това, че той продължава да отрича обвиненията срещу него.“

Кралят и кралицата също така изразиха „най-дълбоки съчувствия към жертвите и оцелелите от всички форми на насилие“.

Къде ще живее Андрю?

Очаква се той да бъде преместен в имот на имението Сандрингам в Норфолк, собственост на кралското семейство. Не е уточнено точно в коя сграда ще живее, но се смята, че няма да бъде в „Ууд Фарм“, където живееше покойният му баща, принц Филип.

Какво ще се случи със Сара Фъргюсън, Беатрис и Юджини?

Бившата съпруга на Андрю, Сара Фъргюсън (66 г.), също ще трябва да напусне „Роял Лодж“.

Тя загуби и куртоазната си титла „херцогиня на Йорк“ по-рано този месец, след като Андрю бе лишен от титлата си „херцог на Йорк“, и се върна към моминското си име.

Кралските наблюдатели смятат, че това ще намали обществения ѝ престиж, тъй като тя активно използваше титлата, включително и в профила си в социалните мрежи @SarahTheDuchess.

За дъщерите им принцеса Беатрис (37 г.) и принцеса Юджини (35 г.) няма да има промяна в титлите им – те остават принцеси, защото са дъщери на син на монарх.

Позициите им в наследствената линия също остават същите – Андрю е осми, Беатрис девета, а Юджини дванадесета.

Според кралския коментатор Виктория Мърфи, двете принцеси „не са замесени в скандала“ и обществото оценява, че „не е справедливо това да се отрази пряко на независимия им живот“.

Ще получава ли Андрю средства от краля?

Да. Според източници новото му жилище и разходите му ще бъдат финансирани лично от крал Чарлз III.

Кралят вече е спрял публичното финансиране на брат си и оказвал натиск да се разреши ситуацията.

Андрю обаче има и собствени източници на доходи, включително бизнес връзки с Китай, държави от Залива и наскоро прекратен проект с нидерландска стартъп компания.

Кои титли губи Андрю?

Той ще бъде лишен от следните титли и отличия:

Принц на Обединеното кралство

Херцог на Йорк

Ерл на Инвърнес

Барон Килилейг

Правото да бъде наричан „Негово кралско височество“ (HRH)

Ще му бъдат отнети и отличията Ордена на жартиерата и Ордена на Виктория.

Процесът ще бъде официализиран чрез кралски указ, изпратен до лорд-канцлера на Великобритания.

Откъде идва името Маунтбатън-Уиндзор?

Фамилното име Маунтбатън-Уиндзор (Mountbatten-Windsor) е създадено през 1960 г. и обединява фамилиите на покойната кралица Елизабет II и съпруга ѝ, принц Филип.

„Маунтбатън“ е англицизираната форма на германското „Батенберг“, приета по време на Първата световна война, за да се избегне антинемското настроение във Великобритания.

Какво следва?

Андрю вече няма да бъде канен на официални публични събития. Ще може да присъства единствено на частни семейни церемонии, като погребения или възпоменания.

Историкът Андрю Лауни коментира, че дворецът „най-сетне предприема решителни действия“, но това „няма да успокои напълно обществото“.

Активисти срещу монархията настояват за по-широко разследване на връзките на кралското семейство с Епстийн, като подчертават, че „това не е просто семеен въпрос“.

