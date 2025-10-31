Близо 50 жертви на урагана „Мелиса“ в Карибите, бурята се насочва към Бермудите

Близо 50 души са загинали при преминаването на урагана „Мелиса“ през Карибите, преди бурята да се насочи към Бермудските острови. Най-тежко пострадала е Ямайка, където по данни на министъра на информацията Дана Морис Диксън са загинали 19 души. В страната все още има сериозни транспортни затруднения, а редица пътища и комуникационни мрежи остават прекъснати.

В Куба ураганът е нанесъл значителни материални щети, предизвикал е наводнения и е нарушил комуникациите в редица региони. В Хаити са загинали 30 души, 20 са ранени, а други 20 остават в неизвестност, съобщават местните власти.

Над 1000 жилища са наводнени, а около 16 000 души са били евакуирани и настанени във временни убежища. Според първоначални оценки икономическите щети в западната част на Карибите се изчисляват на между 48 и 52 милиарда долара.