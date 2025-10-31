Треньорката на Дженифър Анистън разкрива трите най-добри упражнения за перфектна форма

Укрепи този мускул на дупето, за да подобриш формата си. Когато правим клек, седалищните мускули, особено големият и средният седалищен мускул работят заедно, за да стабилизират и мобилизират бедрата, подпомагайки баланса и долната част на тялото.

Ако средният седалищен мускул (gluteus medius) – малкият мускул отстрани на бедрото, под големия седалищен – е слаб, това може да доведе до свиване на коленете навътре по време на клек, обяснява треньорката на Дженифър Анистън, Дани Коулман.

Коулман, вицепрезидент по тренировки и главен треньор в Pvolvе.

„Glute medius е ключов, но често пренебрегван мускул за стабилност на бедрата, правилна стойка и предотвратяване на травми. Укрепването му подпомага всичко – от ежедневното движение до дългосрочното здраве на ставите, което е основен фокус в нашия метод в Pvolve.“

Ето трите упражнения, които тя препоръчва за този мускул и които можеш да направиш у дома още днес:

1. Повдигане на крак в страничен лег (Side-lying leg lift)

Серии: 2–3 Повторения: 15–20 на страна

Как се прави:

Легни на лявата си страна с краката един върху друг, тялото в права линия, лявата ръка на пода, а главата върху горната част на ръката. Повдигни десния крак малко над нивото на бедрото – това е изходната позиция. Повдигни крака възможно най-високо според подвижността си. Спусни контролирано обратно в изходна позиция. Направи всички повторения от едната страна, после смени.

„Това е едно от любимите ми упражнения за glute medius“, казва Коулман. „Изпълнява се на пода, което го прави по-лесно за контрол и по-ефективно.“

Ползи: Подобрява стабилността и обхвата на движение в бедрата, подпомага ходенето и други ежедневни движения.

Съвет за форма:

„Дръж бедрата едно върху друго, за да не компенсираш с долната част на гърба. Активирай корема и използвай постелка за опора.“

2. Баланс на един крак (Single-leg balance)

Серии: 2–3 Повторения: 10 на страна

Как се прави:

Застани с тежестта върху десния крак, левият е изправен и леко повдигнат отпред. Постави ръцете на бедрата или отстрани за баланс. Свий десния крак в коляното и изтласкай таза назад, докато петата на левия крак докосне пода. Натисни с десния крак и се изправи обратно. Повтори всички повторения от едната страна, след това смени.

„Това упражнение принуждава glute medius да се свива, за да стабилизира таза и да държи бедрата изравнени,“ казва Коулман.

Ползи: Подобрява баланса, коригира мускулни дисбаланси, подобрява стойката и укрепва стабилизиращите мускули.

Съвет за форма:

„Ако балансът е нов за теб, дръж се за стабилна повърхност, докато усетиш сигурност. После можеш да разчиташ само на собственото си тегло. Поддържай корема стегнат, за да защитиш кръста.“

3. Страничен планк с повдигане на крак (Side plank with leg lift)

Серии: 2–3 Време: 15–30 секунди на страна

Как се прави:

Легни на лявата си страна, подпряна на лявата предмишница, лакът под рамото, краката един върху друг. Стегни корема и повдигни бедрата, така че тялото да е в права линия от глава до пети. Повдигни десния крак до нивото на бедрата, задръж, после го спусни обратно. Повтаряй движението през определеното време, след това смени страната.

„Това динамично упражнение укрепва корема и glute medius, и може да се направи по-трудно, като добавиш леки тежести за глезени,“ казва Коулман.

Модификация: Можеш да го изпълняваш, като подпреш долното коляно вместо стъпалото.

„Поддържай гръбнака изправен, врата удължен и корема активен.“ Тези упражнения укрепват външните седалищни мускули, подобряват стабилността и намаляват риска от травми в долната част на гърба, бедрата и коленете – като в същото време помагат да подобриш формата си при клекове и изграждаш стегнато, силно дупе.

