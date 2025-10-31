Печалбата на Apple се покачва с 87% след рекордни продажби на новите iPhone

През четвъртото тримесечие на фискалната 2025 г., което приключи в края на септември, приходите на Apple се увеличиха с 8% до 102.5 милиарда долара. Нетната печалба на компанията нарасна с близо 87% до 27.5 милиарда долара. И двете цифри надминаха прогнозите на анализаторите.

Приходите на Apple за цялата година се увеличиха с 6.4% и достигнаха 416.2 милиарда долара, докато нетната печалба се увеличи с 19.5% и е 112 милиарда долара.

Силните тримесечни резултати на компанията се дължат главно на рекордните продажби на iPhone,

които нараснаха с 6% до 49 милиарда долара. През септември Apple пусна новите смартфони iPhone 17 и 17 Pro. Продажбите не бяха възпрепятствани от прекъсвания на доставките, както разкри главният изпълнителен директор Тим Кук. Той също така заяви, че компанията очаква ръст на приходите от 10-12% през следващото тримесечие.

От Apple съобщиха, че вносните тарифи, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, са стрували 1.1 милиарда долара през тримесечието.

Акциите на Apple се повишиха с 2% в търговията след обявяването на приходите.

Много анализатори многократно критикуват компанията за по-малко агресивни инвестиции в изкуствен интелект в сравнение с други технологични гиганти. „Докато пазарът остава обсебен от приемането и монетизацията на изкуствения интелект, Apple доказва, че старата формула все още работи – поне през още едно тримесечие – със стабилен растеж на традиционните продукти и услуги, подкрепен от световна икономика, която е в по-добра форма от очакваното, което води до стабилен растеж на приходите“, каза Томас Монтейро, старши анализатор в Investing.com.