РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Печалбата на Apple се покачва с 87% след рекордни продажби на новите iPhone

епъл чатджипити

През четвъртото тримесечие на фискалната 2025 г., което приключи в края на септември, приходите на Apple се увеличиха с 8% до 102.5 милиарда долара. Нетната печалба на компанията нарасна с близо 87% до 27.5 милиарда долара. И двете цифри надминаха прогнозите на анализаторите. 

Приходите на Apple за цялата година се увеличиха с 6.4% и достигнаха 416.2 милиарда долара, докато нетната печалба се увеличи с 19.5%  и е 112 милиарда долара.

Силните тримесечни резултати на компанията се дължат главно на рекордните продажби на iPhone,

които нараснаха с 6% до 49 милиарда долара. През септември Apple пусна новите смартфони iPhone 17 и 17 Pro. Продажбите не бяха възпрепятствани от прекъсвания на доставките, както разкри главният изпълнителен директор Тим Кук. Той също така заяви, че компанията очаква ръст на приходите от 10-12% през следващото тримесечие. 

От Apple съобщиха, че вносните тарифи, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, са стрували 1.1 милиарда долара през тримесечието.

зала на фондова boeing борса акции пари цена Акциите на Arm

Акциите на Apple се повишиха с 2% в търговията след обявяването на приходите.

Много анализатори многократно критикуват компанията за по-малко агресивни инвестиции в изкуствен интелект в сравнение с други технологични гиганти. „Докато пазарът остава обсебен от приемането и монетизацията на изкуствения интелект, Apple доказва, че старата формула все още работи – поне през още едно тримесечие – със стабилен растеж на традиционните продукти и услуги, подкрепен от световна икономика, която е в по-добра форма от очакваното, което води до стабилен растеж на приходите“, каза Томас Монтейро, старши анализатор в Investing.com.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени