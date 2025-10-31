„Саграда Фамилия“ стана най-високата църква в света

Катедралата „Саграда Фамилия“ в Барселона вече е най-високата църква в света. Това стана факт, след като строителни работници повдигнаха част от централната й кула. ​​Сега катедралата е висока 162.9 метра и така се издига с 1.4 метра над катедралата в Улм в Германия, която държеше рекорда от 1890 година.

Строителството на катедралата „Саграда Фамилия“ продължава с прекъсвания от 1882 г. насам, по проекти на известния архитект Антонио Гауди. В действителност той построява само една от 18-те планирани кули. През 2010 г. папа Бенедикт XVI освещава катедралата.

Строителите вече са започнали работа по завършването на централната кула, която се нарича „Христос Спасител“. Тя трябва да бъде приключена през 2026 г., въпреки че още някакви довършителни работи ще продължат и след това. След като и тази последна част от катедралата бъде изградена, „Саграда Фамилия“ ще стане 172 метра.