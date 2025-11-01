Честваме 1 ноември – Денят на народните будители

Отбелязваме 1 ноември – Денят на народните будители. На него отдаваме почит на хората на духа – на българите, които са пробуждали, пробуждат и ще пробуждат нацията за свобода, знание и достойнство.

Началото на празника е поставено през 1909 г. в Пловдив, а през 1922 г. Народното събрание го обявява за официален ден на „всички заслужили българи“. Идеята идва от министъра на просвещението Стоян Омарчевски и правителството на Александър Стамболийски.

Те избират 1 ноември – денят на свети Иван Рилски, смятан за първия български будител – монах, отдал живота си на вярата, добротата и духовното укрепване на народа.

Будителите са писатели, учители, книжовници, духовници, революционери и просветители, пробуждащи българското самосъзнание и чувството за принадлежност, за език и род.

В София, по случай празника, с вход свободен ще работи Софийската градска художествена галерия (ул. „Ген. Гурко“ № 1).

Безплатно за посетители ще отвори врати и Регионален исторически музей – София: постоянна експозиция и временните изложби в сградата на площад „Бански“ № 1, археологическите разкопки под бул. „Княгиня Мария-Луиза“ в Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“, археологическото ниво на базиликата „Света София“ (ул. „Париж“ № 2), Триъгълната кула на Сердика (бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 16) и гробницата на Княз Александър I Батенберг (бул. „Васил Левски“ № 81).

На 1 ноември от 19:30 ч. в Камерна зала „Сълза и смях“ Столичната община е поканила млади учители на спектакъла „Пътят на сърцето“ с участието на актрисата Роси Русева. Пиесата е по романа на Неда Антонова „Царица Елеонора Българска“. Сценична адаптация и режисура – Бойко Илиев.

В Деня на народните будители Столичната библиотека ще представи тематична изложба с рисунки на деца от 1. до 4. клас. Програмата за празника включва инициативата „Часът на приказката“ с книгите „Моята първа книга за народните будители“, „Моята първа книга за Васил Левски“ на Цанко Лалев, „Раковски супергерой“ на Марин Бодаков, „Моята първа книга за Иван Вазов“ на Любомир Русанов, „Разкажи ми за Ботев“ на Райчин Генов и Ивайло Кючуков. Ще има и артателие на тема: „Народните будители“ и комикс студио „Моят будител“, което ще бъде водено от художника Христо Кърджилов.

На 1 ноември от 17:00 ч. в Общински културен институт Дом на културата „Средец“ ще бъде официално открита новата галерия „Свети Йоан Рилски“, а първата изложба, която ще представи артпространството е „Святост – средища на България“. От 18:30 ч. е концертът „Корени“ на фолклорен ансамбъл „Средец“.

На 1 ноември от 19:00 ч. в концертната зала на Дом на културата „Искър“ ще се състои юбилеен авторски концерт на маестро Васил Делиев с участието на Софийски духов оркестър, Ангелина Милева, Пресияна Панова, Емили Джамбазова, Мариам Маврова, Цветан Данков (китара), Симеон Божилов (пиано), детска вокална група „Даймънд“ с ръководител Тюркан Исмаил-Тери. Входът е свободен.

В 18:00 ч. в зала 3 на Дом на културата „Красно село“ ще бъде открита изложба „Завръщане“ на Цветелина Лазарова, Николина Похлупкова, Даниела Атанасова, Ивелина Семерджиева, Луиза Хамел и др. Изложбата представя съвременен художествен прочит на темите за родовата памет, идентичността и културната приемственост. Включени са живопис, графика и смесени техники. Изложбата може да бъде разгледана до 15 ноември – всеки ден от 9:00 ч. до 19:00 ч.

На 1 и 2 ноември по случай Деня на народните будители Театър „София“ предлага 50% отстъпка за всички представления от репертоара си.