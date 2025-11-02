РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Министър Гуцанов е разговарял с инспектора, чиито коли са били запалени в Монтана

Монтана

Тази нощ са били запалени семейни автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда в Монтана. Това става ясно от позиция на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, изпратена до медиите. Министър Гуцанов е разговарял с инспектора веднага, щом е научил за случая. Той го е уверил, че ще защити всеки служител на Министерството на труда и социалната политика, който изпълнява задълженията си.

В позицията си и до медиите министър Гуцанов подчертава, че застава зад всеки съвестен служител.

Той добавя и че изпълнителният директор на Главна инспекция по труда – Екатерина Асенова е в постоянна комуникация с Министерството на вътрешните работи. Полицаите веднага са се отзовали и работят за изясняване на причините за палежите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени