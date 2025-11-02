Министър Гуцанов е разговарял с инспектора, чиито коли са били запалени в Монтана

Тази нощ са били запалени семейни автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда в Монтана. Това става ясно от позиция на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, изпратена до медиите. Министър Гуцанов е разговарял с инспектора веднага, щом е научил за случая. Той го е уверил, че ще защити всеки служител на Министерството на труда и социалната политика, който изпълнява задълженията си.

В позицията си и до медиите министър Гуцанов подчертава, че застава зад всеки съвестен служител.

Той добавя и че изпълнителният директор на Главна инспекция по труда – Екатерина Асенова е в постоянна комуникация с Министерството на вътрешните работи. Полицаите веднага са се отзовали и работят за изясняване на причините за палежите.