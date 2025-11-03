Близо 12% от работещите българи са изложени на риск от бедност – втори най-висок дял в ЕС

През 2024 година 11,8% от работещите българи са били изложени на риск от бедност, показват данни на Евростат. Това е вторият най-висок дял в Европейския съюз, след Люксембург (13,4%), докато най-ниският е отчетен във Финландия (2,8%).

Средно за ЕС 8,2% от хората на 18 и повече години, които работят, наети или самонаети, са изложени на риск от бедност, което показва, че заетостта невинаги предпазва от финансово уязвимо положение.

В България 13% от работещите мъже и 10,4% от работещите жени живеят с риск от бедност – разлика от 2,6 процентни пункта. В ЕС като цяло рискът е по-висок при мъжете (9%), отколкото при жените (7,3%), като най-голямата разлика е отчетена в Румъния (8,1 процентни пункта).