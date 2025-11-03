С вдигането на данъци и осигуровки се разчиства пътя на кеша

С предвидените в бюджета за догодина увеличения на данъци и осигуровки ще се постигне само едно – ще се повиши делът на разплащанията в брой, на парите под масата, с една дума на сивата икономика. Това смятат водещи икономисти.

Уникална тъпотия е, че увеличаването на данък „дивидент“ може да намали сивата икономика. Точно обратното е, коментира Владислав Панев във „Фейсбук“. Представете си, че сте собственик на фирма и досега сте нямал нищо против да плащате данък печалба и след това още 5% данък „дивидент“. Общо 15. Сега обаче единият данък скача двойно. Какво ще направите?

Ами, ще си увеличите заплатата до размера на цялата печалба на фирмата. Така ще плащате към хазната само 10% данък общ доход (при условие, че и досега се осигурявате на максимума). В същото време ще избегнете 10% дабъл печалба (фирмата вече няма да има такава) и 10% данък „дивидент“.

Какво излиза накрая? Досега държавата е прибирала 15%, а вече те ще са само 10 процента. И всичко това без някой да минава в сивата икономика, всичко е по банков път и на чисто. И това със сигурност няма да е изолиран случай.

Отделно, може да решите да криете доходи и данъци заради повишението на осигуровките и преминете към кешова икономика. И без това делът на заплатите в плик продължава да е висок. Около 30-40 процента от българите така получават пари, твърди доц. д-р Люба Спасова от Института по философия и социология при Българската академия на науките, която преди година реализира научно-изследователски проект на тема „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ в представите на българското общество“.

Според нея е разпространеното мнението, че работодателят инициира този процес, за да си спести данъци, но това се подкрепя и от работника. Също разпространено мнение е, че и за двете страни така е по-добре. Някои хора обаче споделят за случаи, когато това се прави под натиск от работодателя.

Спасова е на мнение, че за да се преодолеят тези порочни практики, ще се изисква доста време. На първо място трябва да се променят културата и нагласите. Освен това е необходимо да се работи и върху преодоляването на недоверието към държавата и институциите.

Тя изтъква, че една от най-сериозните причини за съгласието на работника да получава пари в плик е високата бедност, както и рискът от безработица. Забелязва се също, че над 90 процента от младите са склонни да се включат в сенчести икономически практики.

На този етап управляващите предлагат увеличение на пенсионната осигуровка с 2 пункта, както и поредно завишаване на максималния осигурителен доход, този път – с 240 евро на месец. Този подход почива най-вече на мита, че заради плоския данък върху дохода от 10% България има ниска данъчна тежест върху работещите в сравнение с останалите европейски държави. Но, ако погледнем към цялостната тежест на данъчната и осигурителна система в сравнителен план, установяваме, че това далеч не е вярно.

Съдейки по последните достъпни данни за „данъчния клин“ – разликата между разхода за работодател и нетната заплата на работника – у нас той е 35%, много близо до средната за ЕС стойност от 39 процента.

България далеч не е и държавата с най-ниска средна данъчна тежест върху труда – в Нидерландия данъчният клин е 28%, в Ирландия – 27 процента. Сред новите страни членки малко по-ниско данъчно-осигурително бреме имат шампионите по растеж и инвестиции през последните години Полша и Литва, при това с тенденция към спад, вместо към увеличение.

Според члена на Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите Любомир Дацов увеличението на осигуровките е „едно от най-лошите решения”. По думите му твърдението, че в нашата страна имаме ниски данъци е заблуда. И ако бъдат увеличени осигуровките, България ще влезе в първите седем държани с най-високи осигуровки в рамките на Европейския съюз.

Експертът обясни също, че повишаването им вдига и цената на труда, а това донякъде ще се отрази и на инфлацията, „защото продължава да се помпа потребление”. Неговото становище е, че решения се взимат чисто политически, а не на базата на генерална стратегия. Намаляват се напреженията, съществуващи в бюджета, със запушването на някаква дупка, но генерално проблемите не се разрешават и ще се прехвърлят за 2027 година.

Дацов предупреди, че вдигането на данъци ще отблъсне инвеститорите.

На този фон доста наивно звучат думите на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, казани пред журналисти преди заседанието на Надзорния съвет на НОИ: „Не сме се отказали от борбата със сивата икономика. Продължаваме борбата изключително активно”.