Защо изпълнителният директор на Goldman Sachs не вярва в паниката около AI и работните места

AI може и да намали нуждата от офис служители, но има и основания за оптимизъм, смята Дейвид Соломон, главен изпълнителен директор на Goldman Sachs. Американската икономика и работна сила винаги са се адаптирали към технологичните промени.

Отпечатъците на изкуствения интелект вече се виждат навсякъде – от масовите съкращения и преструктуриранията в компании като Meta, Amazon, Salesforce и YouTube, до нарастващите страхове от „AI-вълна“, която ще унищожи работните места на белите якички.

„Ще има сътресения. Но аз вярвам, че нашата икономика е гъвкава и адаптивна. През последните столетия винаги сме намирали нови бизнеси и нови професии. Не мисля, че този път ще е по-различно,“ казва Соломон.

Той припомня историческия пример с парната машина от XVIII век, която поставя началото на първата индустриална революция и също е предизвикала масови страхове, че ще „замени хората“.

AI се развива със светкавична скорост

Разликата този път е скоростта, с която AI се внедрява в бизнеса и колко бързо самият той се развива.

Проучване на Goldman Sachs показва, че 37% от клиентите вече използват AI в ежедневната си работа; очаква се това да достигне 50% през следващата година и 74% до три години.

От старта на ChatGPT през ноември 2022 г., технологията вече има 800 милиона активни потребители седмично, а компанията-майка OpenAI подготвя IPO, което може да я оцени на 1 трилион долара.

Днешните чатботове могат да извършват задълбочени проучвания, да създават реалистични филми, да композират музика и дори да засичат финансови измами в реално време.

Тази скорост обаче може да направи прехода по-труден.

„Темпото на адаптиране на тази технология е много по-бързо. Това може временно да засили сътресенията, докато бизнесите се приспособят. Но икономиката ни е широка и устойчива,“ добавя Соломон.

Работните места на белите якички – под риск

Офис служителите вероятно ще усетят най-силно този натиск.

Amazon съкрати 14 000 души, като според CEO Анди Джаси това не е изцяло „заради AI“, но автоматизацията и въвеждането на генеративен изкуствен интелект ще намалят нуждата от корпоративни кадри.

съкрати 14 000 души, като според CEO Анди Джаси това не е изцяло „заради AI“, но автоматизацията и въвеждането на ще намалят нуждата от корпоративни кадри. Meta освободи 600 души от екипа си по AI, а YouTube предлага доброволни компенсации като част от преструктуриране, свързано с изкуствения интелект.

освободи 600 души от екипа си по AI, а предлага доброволни компенсации като част от преструктуриране, свързано с изкуствения интелект. Chegg, платформа за онлайн образование, съкращава почти половината си персонал, тъй като ChatGPT намали търсенето на техните услуги, а самата компания инвестира в AI, за да „работи по-икономично“.

Според данни на Challenger, Gray & Christmas, изкуственият интелект е посочен като причина за 17 375 съкращения през 2025 г., което е под 2% от общия брой. Но реалният ефект вероятно е по-голям.

„Някои офис длъжности ще намалеят, но ще се появят нови работни места в други сектори,“ отбелязва Соломон.

Опасения за по-дълбоки ефекти

От другата страна на спектъра, Дарьо Амодей, CEO на Anthropic, предупреждава, че AI може да елиминира половината начални позиции в офис професиите и да вдигне безработицата до 20% в близките години.

„Обществото и политиците не осъзнават напълно какво се случва. Трябва да действаме сега,“ казва той.

Дори председателят на Федералния резерв Джером Пауъл призна, че много компании ограничават наемането на персонал именно заради AI.

Данни от Goldman Sachs

Според проучване на инвестиционната банка:

Само 11% от американските компании в момента намаляват персонала си заради AI;

В сектора на технологиите, медиите и телекомуникациите този процент скача до 31% ;

; Очаква се намаление на работната сила с 4% през следващата година, и до 11% в рамките на три години, особено в отдели като обслужване на клиенти.

Главният икономист на Goldman Sachs, Ян Хациус, посочва, че AI ще има „трансформиращ ефект“ върху пазара на труда и може да предизвика промени „по-рано от очакваното“.

Бумът на AI също поражда опасения за нов „балон“ на пазара.

„Ще се създадат много страхотни компании, но в един момент ентусиазмът може да стане прекален,“ казва Соломон.

Той предупреждава, че ако търсенето на AI услуги не оправдае очакванията, оценките на компаниите може да спаднат. Но този процес може да отнеме време, тъй като повечето AI компании все още са частни и пазарните корекции настъпват по-бавно.

„Технологията е вълнуваща – и трябва да има ентусиазъм. Но ще има и сътресения по пътя,“ завършва Соломон.

