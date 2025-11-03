РЕГИСТРИРАЙ СЕ
НОИ одобри бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 година

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 година. В документа са заложени основните социалноосигурителни политики за следващата година.

Предстои проектът да бъде разгледан от Националния съвет за тристранно сътрудничество, след което ще бъде внесен за одобрение от Министерския съвет и гласуван от Народното събрание.
Социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че майчинството през втората година ще се увеличи от 780 на 900 лева, а минималната работна заплата ще бъде 1213 лева (620 евро), в съответствие със законовата формула – 50% от средната заплата. Пенсиите ще бъдат осъвременени с около 8% по швейцарското правило, като точният процент ще стане ясен в началото на следващата година.

Гуцанов уточни, че близо 25 млрд. лева ще отидат за пенсии, от които над 11 млрд. лева са държавна субсидия, и посочи, че увеличението на пенсионната вноска с два пункта е с цел да се осигурят необходимите средства.

Миналата седмица синдикатите и бизнесът изразиха несъгласие с първоначалния вариант на проектобюджета, но впоследствие на Съвета за съвместно управление беше постигнато съгласие по ключовите параметри.

