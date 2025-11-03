НОИ одобри бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 година

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 година. В документа са заложени основните социалноосигурителни политики за следващата година.

Предстои проектът да бъде разгледан от Националния съвет за тристранно сътрудничество, след което ще бъде внесен за одобрение от Министерския съвет и гласуван от Народното събрание.

Социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че майчинството през втората година ще се увеличи от 780 на 900 лева, а минималната работна заплата ще бъде 1213 лева (620 евро), в съответствие със законовата формула – 50% от средната заплата. Пенсиите ще бъдат осъвременени с около 8% по швейцарското правило, като точният процент ще стане ясен в началото на следващата година.

Гуцанов уточни, че близо 25 млрд. лева ще отидат за пенсии, от които над 11 млрд. лева са държавна субсидия, и посочи, че увеличението на пенсионната вноска с два пункта е с цел да се осигурят необходимите средства.

Миналата седмица синдикатите и бизнесът изразиха несъгласие с първоначалния вариант на проектобюджета, но впоследствие на Съвета за съвместно управление беше постигнато съгласие по ключовите параметри.