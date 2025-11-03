От януари ще влезе в сила забраната за мобилни телефони в училищата

Очаква се през януари 2026 година да влезе в сила забраната за използване на мобилни телефони в училищата, след приемането на второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в село Търнава, община Бяла Слатина, предаде БТА.

По думите му, още около 800 училища вече са въвели ограничението по собствена инициатива чрез решения на училищните ръководства.

Министър Вълчев беше в Търнава за откриването на нов физкултурен салон в Основно училище „Христо Ботев“ и за среща с учители от общината.