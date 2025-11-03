РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

От януари ще влезе в сила забраната за мобилни телефони в училищата

От януари ще влезе в сила забраната за мобилни телефони в училищата

Очаква се през януари 2026 година да влезе в сила забраната за използване на мобилни телефони в училищата, след приемането на второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в село Търнава, община Бяла Слатина, предаде БТА.

По думите му, още около 800 училища вече са въвели ограничението по собствена инициатива чрез решения на училищните ръководства.

Министър Вълчев беше в Търнава за откриването на нов физкултурен салон в Основно училище „Христо Ботев“ и за среща с учители от общината.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени