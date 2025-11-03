РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Изплащането на пенсиите започва на 7 ноември

От 2 декември НОИ променя правилата за изплащането на инвалидни пенсии с изтекъл ТЕЛК

Изплащането на пенсиите през ноември чрез пощенските станции ще започне на 7 ноември (петък) и ще завърши на 20 ноември (четвъртък). Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 ноември, съобщиха от Националния осигурителен институт.

На 4 ноември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец октомври.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 ноември (понеделник).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

