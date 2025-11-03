Тръмп заяви, че няма да даде ракети „Томахоук“ на Украйна, не изключи военна намеса в Нигерия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че не обмисля предоставянето на ракети с голям обсег „Томахоук“ на Украйна. На въпрос на журналист на борда на „Еър Форс 1“ дали разглежда такава възможност, Тръмп отговори кратко: „Не, съвсем не“, предаде Ройтерс.

В същото изказване американският президент посочи, че разглежда различни варианти за реакция на насилието в Нигерия и не изключва разполагането на войски или въздушни удари, ако продължат убийствата на християни в западноафриканската държава. „Може би. Възможни са и други неща. Разглеждам много варианти“, каза той, като подчерта, че САЩ няма да допуснат такива престъпления.

Коментарите бяха направени при пристигането му във Вашингтон от имението във Флорида, след като в събота Тръмп вече беше отправил заплаха към Нигерия за възможна военна намеса, ако насилието срещу християни продължи.