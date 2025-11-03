„Топлофикация София“ започва поетапно пускане на отоплението от 4 ноември

„Топлофикация София“ обяви, че поетапното общо пускане на отоплението в столицата ще започне от вторник, 4 ноември. Дружеството напомня, че парното няма да бъде включено в сгради с източени вътрешни отоплителни инсталации, затова е важно всички ремонти да са приключили и системите да са запълнени.

От компанията препоръчват на клиентите да оставят вентилите на радиаторите напълно отворени преди пускането на отоплението, за да се избегне нуждата от допълнително обезвъздушаване. Препоръчва се също преглед на спирателните кранове и вентили, за да се предотвратят течове.

Гражданите следва да проверят дисплеите на уредите за дялово разпределение – при блед или изгаснал дисплей да се свържат със своя топлинен счетоводител.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 0 700 11 111 и чрез дигиталните канали за връзка с клиенти на дружеството.