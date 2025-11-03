Мюсюлмански страни се събират в Истанбул, за да обсъдят примирието в Газа

Външните министри на няколко мюсюлмански страни ще се съберат в Истанбул, за да обсъдят крехкото примирие в Газа, предаде Ройтерс. Срещата се провежда на фона на взаимни обвинения между „Хамас“ и Израел за нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня и продължаващите разговори за формиране на международни сили за наблюдение.

На срещата се очаква да присъстват външните министри на Катар, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Йордания, Пакистан и Индонезия. Те ще обсъдят следващия етап от споразумението, договорено с посредничеството на САЩ, както и формирането на планираните „международни стабилизиращи сили“, съобщи турският външен министър Хакан Фидан.

Турция е ключов играч в усилията за прекратяване на огъня, като помогна за посредничеството по сделката и изрази желание да се присъедини към работните групи за наблюдение на нейното изпълнение. Президентът Реджеп Тайип Ердоган посочи Израел като виновник за нарушаването на примирието.

Според позицията на Турция Израел търси „извинения“, за да прекрати примирието и да възобнови операциите си. Затова пък Израел се противопоставя на идеята за турско участие в силите за наблюдение.