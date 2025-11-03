Ще нарасне ли наркотрафикът към Европа?

Германският комисар по наркотиците и зависимостите Хендрик Щрек предупреди, че въздушните удари на САЩ срещу наркотрафика в Карибския регион и Тихия океан ще го пренасочат към Европа и Германия.

Пред „Билд“ Щрек сподели, че криминалните мрежи реагират с „обходни пътища, нови транзитни страни и често дори по-мощни заместващи вещества„. Той смята, че войната срещу наркотиците, обявена от американската администрация, може да засили структурите на организираната престъпност в Германия, особено онлайн.

Данните на Агенцията на ЕС по наркотиците потвърждават, че доставките на кокаин продължават да нарастват в цяла Европа. През 2023 г. държавите членки за пореден път отчетоха рекордно количество иззет кокаин, възлизащо на 419 тона. Белгия, Испания и Нидерландия остават водещите държави в това отношение, което отразява тяхното значение като входни точки за трафика на дрога към Стария континент.

Анонимно писмо от съдия от Антверпен, публикувано от „Политико“, предупреждава, че Белгия се превръща в „наркодържава“ и че „обширни мафиоподобни структури“ подкопават върховенството на закона. Пристанището на Антверпен е основна врата за наркотици към Европа, а в столицата Брюксел имаше поредица от свързани с наркотици престрелки.

Тъй като мерките за пресичане на трафика на известните входни точки се засилва, трафикантите на кокаин се насочват и към по-малки пристанища в други страни. Например едно от най-големите изземвания на наркотици в Швеция досега (около 1.4 тона кокаин) стана през април 2024 г. в малкото пристанище Нюнашамн, южно от Стокхолм.

Телевизия „Скай“ изразява съмнение, че военните действия на САЩ в района на Венецуела са продиктувани единствено от борбата с наркотиците. Медията посочва, че Венецуела и Еквадор са транзитни страни, а не значителни производители на наркотици (които идват предимно от Колумбия), докато фентанилът се произвежда от мексиканските картели с прекурсори от Китай. Според „Скай“ намесата може да се обясни с желанието на Съединените щати да премахнат неудобния за тях лидер Николас Мадуро, който управлява държава с огромни петролни запаси.