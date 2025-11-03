Рейтингът на неодобрение на Тръмп достигна най-високо ниво

Рейтингът на неодобрение на американския президент Доналд Тръмп достигна най-високото ниво и за двата му управленски мандата, показва анкета на Си Ен Ен.

Рейтингът му на неодобрение е 63%, което е най-високата регистрирана стойност (с един пункт над предишния максимум от януари 2021 г., когато напусна поста). Рейтингът на одобрение е 37% и е сходен с този от първия му мандат по същото време (36%).

Освен това 72% казват, че икономиката е в лошо състояние, а 61% смятат, че политиките на Тръмп са влошили ситуацията.

81% виждат спирането на федералното правителство като криза или голям проблем (50%). 61% не харесват начина, по който американският лидер се справя с проблема, докато 58% не одобряват ръководството на всяка от двете партии в Конгреса.

В сравнение с анкетата на американската телевизия през януари, процентът на анкетираните, които смятат, че Тръмп е отишъл твърде далеч в използването на президентската си власт, се е увеличил с 9 пункта до 61%, като 55% казват, че републиканските законодатели правят прекалено много, за да го подкрепят.

Анкетата е проведена от 27 до 30 октомври сред 1245 възрастни, с допустима грешка от 3,1 процентни пункта, посочва Си Ен Ен.

Последното проучване на Ен Би Си Нюз също показа нарастващо разочарование сред американците относно начина, по който президентът се справя с икономиката по-малко от година след встъпването си в длъжност.