Денят по диагонал – 2 ноември 2025 г.

Данък „дивидент“ ще се увеличи от 5% на 10%, за да се спре сивата икономика. Имаме такава нагласа в Съвета за съвместно управление, обяви Драгомир Стойнев, който е председател на парламентарната група на „БСП-Обединена левица“.

Той подчерта, че в бюджета за 2026 г. не се предвижда намаляване на доходите, като дори в бюджетната сфера има нагласа ръстът на възнагражденията да е 5%, така че да покрие официалната инфлация.

България е поставила въпроси на OFAC – американската Служба за контрол на чуждестранните активи по казуса с „Лукойл“. Това стана ясно от думите на председателя на енергийната комисия в 51-ото Народно събрание Павела Митова от „Има такъв народ“.

Управляващото мнозинство обсъжда вариант в бургаската рафинерия да бъде назначен особен управител. От „БСП-Обединена левица“ предпочитат този особен управител да не е само един, а да са 10-15 души.

Граждани се събраха пред Съдебната палата в София и в Пловдив, за да подкрепят близките на загинали при катастрофи в рамките на националния протест, организиран тази неделя от сдружение „Ангели на пътя.

Част от събралите коментираха, че една от основните причини за катастрофите е корупцията. „Когато знаеш, че няма наказание, нямаш страх или съвест да спазваш нормите“, обясни протестиращ.

Тази нощ са били запалени семейни автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда в Монтана. Министър Гуцанов е разговарял с инспектора, веднага щом научил за случая.

Той го е уверил, че ще защити всеки служител на Министерството на труда и социалната политика, който изпълнява задълженията си.

„Солидарност с Палестина“ организира шествие от Националния дворец на културата до сградата на президентската институция.

Включилите се в него участници – български граждани и чужденци издигнаха лозунги като „Долу окупацията“, „Свобода за Палестина“, „Мир за всички“. Подобен протест се проведе и във Варна.

Около 90% от продажбите на тъмна бира в страната са именно в периода октомври – март, сподели изпълнителният директор на Съюза на пивоварите в България Ивана Радомирова.

Но младите хора със своето любопитство разширяват кръга на приятелите на тъмните бири у нас.

Американските фирми губят милиони долари на фона на края на сеченето на 1 цент (разговорно „пени“, по името на разменната монета във Великобритания), съобщава „Ройтерс“.

Недостигът на монетата от един цент е принудил търговците да закръглят надолу сумите за покупки, за да спазят закона и да запазят клиентите.