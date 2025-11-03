Денят по диагонал – 3 ноември 2025 г.

С предвидените в бюджета за догодина увеличения на данъци и осигуровки ще се постигне само едно – ще се повиши делът на разплащанията в брой, на парите под масата, с една дума на сивата икономика. Това смятат водещи икономисти. Уникална тъпотия е, че увеличаването на данък „дивидент“ може да намали сивата икономика.

Надзорният съвет на НОИ утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 година. В документа са заложени основните социалноосигурителни политики за следващата година. Предстои проектът да бъде разгледан от Националния съвет за тристранно сътрудничество, след което ще бъде внесен за одобрение от Министерския съвет и гласуван от Народното събрание. Пенсиите ще бъдат осъвременени с около 8% по швейцарското правило, като точният процент ще стане ясен в началото на следващата година.

Вече вървят публични разисквания що е то БПЦ и не е ли опасна тя за българските национални интереси. А специалните служби са изоставили проблема, те се задействат в подобни случаи единствено под въздействие на съюзническите служби. В Европа са много наясно какво представлява патриарх Даниил и голяма част от Синода. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ архимандрит Дионисий.

През 2024 година 11.8% от работещите българи са били изложени на риск от бедност, показват данни на Евростат. Това е вторият най-висок дял в Европейския съюз, след Люксембург (13.4%), докато най-ниският е отчетен във Финландия (2.8%).

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че не обмисля предоставянето на ракети с голям обсег „Томахоук“ на Украйна. На въпрос на журналист на борда на „Еър Форс 1“ дали разглежда такава възможност, Тръмп отговори кратко: „Не, съвсем не“, предаде Ройтерс. В същото изказване американският президент посочи, че разглежда различни варианти за реакция на насилието в Нигерия и не изключва разполагането на войски или въздушни удари, ако продължат убийствата на християни в западноафриканската държава.

През последното десетилетие този белтъчен комплекс си спечели лоша слава. Глутенът беше обвиняван за всичко, от проблеми с храносмилането до мозъчна мъгла. Впрочем много хора все още продължават да избягват глутена по всякакъв начин. Никой не казва, че безглутеновата диета е напълно лоша. За хората с цьолиакия (глутенова болест) тя може да бъде животоспасяваща. Но според ново изследване, публикувано в The Lancet, за около 10% от хората по света, които твърдят, че са чувствителни към глутен, виновникът може да е друг.