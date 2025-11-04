Според ново изследване, публикувано в Annals of Internal Medicine, една по-дълга разходка на ден е по-полезна за сърцето, отколкото много кратки разходки, особено ако обикновено не тренирате много.

Идеално е да ходите поне 15 минути без спиране, твърдят учените. Това са около 1 500 последователни стъпки, които дават на сърцето ви добро натоварване.

Много хора си поставят цел от 10 000 крачки на ден, но тази цифра всъщност идва от реклама на японски крачкомер, а не от научни данни. Въпреки това, експертите са съгласни, че повече стъпки като цяло са полезни за здравето.

Проучването обхванало 33 560 възрастни на възраст между 40 и 79 години във Великобритания, които правели по-малко от 8 000 стъпки дневно.

Участниците били разделени според продължителността на разходките им (измерена с крачкомер за една седмица):

по-малко от 5 минути (43%)

между 5 и 10 минути (33,5%)

между 10 и 15 минути (15,5%)

15 минути или повече (8%)

Изследователи от Университета в Сидни и Европейския университет в Испания проследили здравето им в продължение на осем години.

Хората, които вървели по-дълго време без прекъсване, имали по-нисък риск от сърдечни заболявания в сравнение с онези, които правели кратки разходки.

Дори сред най-малко активните – тези с под 5 000 стъпки дневно – по-дългите разходки имали осезаем ефект. Рискът им от сърдечни заболявания и смъртност спаднал значително.

Не е напълно ясно дали това се дължи на факта, че тези хора са били по-здрави поначало, но учените се опитали да отчетат фактори като пушене, затлъстяване и висок холестерол.

Изследването подчертава, че начинът на ходене има значение, не само броят на стъпките. По-дългото ходене наведнъж, дори ако общият ви брой стъпки е малък, изглежда помага на сърцето.

Те предлагат прости промени, като отделяне на време за по-дълга разходка всеки ден.

Съавторът проф. Емануел Стаматакис казва:

„Обикновено поставяме целия акцент върху броя на стъпките или общото количество ходене, но пренебрегваме важната роля на модела – как се ходи.

Това изследване показва, че дори хората, които са много физически неактивни, могат да извлекат максимална полза за сърцето си, ако променят навиците си и се опитват да вървят по-дълго наведнъж – идеално поне 10–15 минути.“

„Физическата активност помага на всеки да живее по-щастливо и по-здравословно. Ако имате сърдечно или кръвоносно заболяване, упражненията могат да ви помогнат да контролирате състоянието си и да се чувствате по-добре.

В началото може да ви е трудно да сте по-активни, но с времето ще става по-лесно. Дори малките подобрения са важни – всичко се натрупва и помага на сърцето да остане здраво.“

