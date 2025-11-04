Вучич обяви готовност за предсрочни парламентарни избори в Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич обяви готовността си да проведе парламентарни избори преди изтичането на настоящия парламентарен мандат.

„Уважавайки исканията на протестиращите, които представляват значително малцинство в страната ни, ще им се изправим пред пътя и изборите ще се проведат предсрочно“, казва Вучич, цитиран от вестник „Србия Данас“.

Той отбелязва, че точните дати ще бъдат определени по-късно.

„Кога? Упълномощеният орган ще реши. А народът ще покаже какви политики подкрепя на изборите“, каза Вучич.

Протестите в Сърбия продължават от ноември 2024 г. след срутването на навес на жп гарата в Нови Сад,

при което загинаха 16 души. Протестиращите обвиняват властите на страната за трагедията. Едно от исканията им е провеждането на предсрочни парламентарни избори. В средата на август протестите ескалираха в редовни сблъсъци с полицията. В няколко града противници на правителството ограбиха и подпалиха офисите на управляващата Сръбска прогресивна партия.