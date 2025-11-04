Зеленски се срещна с бойци на Националната гвардия на Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е посетил войски в района на оспорвания град Покровск, който месеци наред е основна цел на Русия заради стратегическото си логистично значение, предаде „Франс 24“. Той е благодарил на войниците за службата им и лично им е връчил държавни отличия.

Зеленски се е срещнал с бойци в командния пункт на Първи корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“, които провеждат отбранителни операции в района на Добропиля (на около 20 км от Покровск).

Покровск, който преди войната е бил дом на 60 000 души, сега е предимно опустошена пустош. Ситуацията на фронта остава изключително напрегната и динамична, като и двете страни дават противоречиви доклади.

Руската армия твърди, че „затяга обръча около противника“ в Покровск, и обяви, че е превзела няколко десетки сгради в града. Киев отрича да е обкръжен. Главнокомандващият генерал Олександър Сирски и други официални лица съобщиха, че украинските сили „удържат Покровск“ и са успели да подобрят тактическата си позиция в някои квартали.

Превземането на Покровск би било една от най-значимите руски териториални придобивки и би предоставило сериозен пропаганден тласък за Кремъл. Градът е ключов по главния снабдителен път за украинската армия в региона.