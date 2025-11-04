Министър Бачев е предложил експертна подкрепа на Украйна за опазване на подводното им културно наследство

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Министърът на културата Мариан Бачев участва заедно със заместник-министъра на културата доц. д-р Тодор Чобанов в неформалното заседание на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт (формат „Култура“), провело се на 3 и 4 ноември 2025 г. в Копенхаген. Министрите на културата обсъдиха опазването на културното наследство на Украйна, защитата на надеждната информация в дигиталната ера и визията за бъдещото европейско културно съдържание.

По време на двудневното събитие министър Бачев и зам.-министър Чобанов проведоха и двустранна среща със заместник министър-председателя и министър на културата на Украйна – Тетяна Бережна, по време на която обсъдиха конкретни области и начини за задълбочаване на сътрудничеството между двете страни, най-вече в областта на опазването на подводното културно наследство.

Министър Бачев подчерта готовността на България да предостави експертна подкрепа на Украйна, включително чрез сътрудничество в областта на подводното културно наследство в Черно море – в светлината на очакваното съвсем скорошно потвърждаване на статута на Центъра за подводна археология в Созопол като институт от категория 2 на ЮНЕСКО.

По време на обсъжданията на визията на Европа за европейското съдържание стана ясно, че България подкрепя усилията за укрепване на европейското информационно и медийно пространство. Акцент бе поставен върху необходимостта от повишаване на медийната и цифровата грамотност, отговорност и прозрачност на онлайн платформите, както и ясно обозначаване на синтетично съдържание, създадено чрез изкуствен интелект.

