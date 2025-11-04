САЩ не искат Русия и Китай да определят глобалните стандарти

Постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц заяви, че Вашингтон трябва активно да участва в работата на Организацията на обединените нации, за да предотврати Русия и Китай да определят глобални стандарти. Той заяви това в интервю за Breitbart.

„Имаме избор. Дали просто да стоим настрана и да позволим на Китай, Русия и всички останали страни да определят глобални стандарти, или да се намесваме, да блокираме и да се борим за нашите компании и програмата „Америка на първо място“?“, каза дипломатът.

Майк Уолц отбеляза, че решенията на ООН влияят на всички аспекти на живота в Съединените щати, така че Вашингтон трябва да промотира интересите си в тази област. Той преди това се е застъпвал за реформиране на организацията, за да подкрепи мироопазващите инициативи на администрацията на Тръмп.