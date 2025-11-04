Който знае тайните на Белия континент, владее и бъдещето, изпрати президентът участниците в 34-ата Антарктическа експедиция

Държавният глава Румен Радев връчи националния флаг на ръководителя на 34-ата Българска антарктическа експедиция проф. Христо Пимпирев по време на церемония в Гербовата зала.

”Който владее ключа към тайните на Белия континент, той владее и нашето бъдеще”, обяви президентът Румен Радев, цитиран от БТА.

„Днес никой вече не се съмнява в изключителното значение на научните наблюдения и изследвания на Белия континент – за екологията, за борбата с климатичните промени и за разгадаването на тайните на планетата от милиони години насам”, отбеляза държавният глава.

Проф. Христо Пимпирев се обърна към присъстващите, като подчерта, че „с нашия научноизследователски военен кораб доказахме, че сме морска нация“.

За четвърта поредна година българската експедиция ще плава към Ледения континент с българския изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“. Първата група учени заминава на 10 ноември към полярната база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън.

Държавният глава отбеляза, че благодарение на далновидността и усилията на българските учени и изследователи, България се е наредила сред първите полярни нации. По думите му така тя продължава да утвърждава своето място не само на Белия континент, но и на картата на световните научни достижения.

„Нашата изследователска база непрекъснато се разширява и модернизира, превръщайки се във все по-привлекателен център за учени и изследователи от цял свят. И тази година ние затвърждаваме стабилното си място в полярната общност с множество нови научни проекти и международни партньорства”, подчерта президентът.

Той припомни и че над 1600 обекта на Белия континент носят български имена, като те напомнят не само за десетилетното присъствие на България, но и носят частица от българския дух в далечните земи.

Христо Пимпирев разказа, че освен настоящата експедиция, България има редица изследвания, осъществени с нашия научноизследователски кораб.

„Провеждаме проучвания на морските течения, свързани с повишаването на морското равнище и глобалните климатични промени, съвместно с нашите колеги от Германия – от Океанологическия институт в Хамбург. След броени дни в Пунта Аренас към нас ще се присъединят учени от Съединените американски щати и от Португалия, с които ще изследваме морската биология на океана и влиянието на глобалните климатични промени върху този уникален жив свят, обитаващ единствената все още незамърсена част от нашата планета„, допълни той.

Пимпирев припомни, че българското присъствие в Антарктида започва с две малки бараки, най-голямата от които е едва 18 квадратни метра.

„Днес имаме цяло селище, което приютява учени от цял свят. Това се дължи на приятелството ни с нашите съседи – антарктическите държави, както и на факта, че сега ние самите помагаме на новите антарктически страни“, подчерта проф. Пимпирев.

„Разбира се, дължим много и на президентството, защото това е единствената институция, която се избира пряко от народа – не по партийни листи, както при парламентарните избори. Избира се човекът, достоен да бъде президент на Република България„, допълни той.

Призна, че е горд, че вече за 33-ти път е в Гербовата зала, за да получи знамето за българските полярници. Изрази надежда, че по време на настоящата експедиция президентът Радев лично ще посети Ледения континент.

„Там ще заменим стария, вече излющен герб – подарен преди 20 години от президента Първанов – с нов, който да служи поне още четвърт век на нашата полярна станция. Убеден съм, че тя ще съществува и през следващия век, когато там ще работят децата на нашите деца – в един по-мирен и по-щастлив свят„, заключи проф. Пимпирев.

През настоящата експедиция ще се реализират общо 25 научни проекта, от които 15 са на екипи от България, в областта на микробиологичните изследвания, морската биология, медицината, социологията, космическите изследвания и океанологията.

Ще продължат системните наблюдения на полярната околна среда, предвид климатичните промени. Научните екипи са от Софийския университет, Техническия университет и институти към БАН.

В българската експедиция за втора година ще участват учени и от Гърция, Черна гора и Румъния, а голям проект по морска биология ще се осъществи заедно с учени от Португалия и Съединените щати.