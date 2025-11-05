IBM съкращава хиляди служители, за да насочи усилията си към бизнеса с AI

Технологичната компания IBM обяви, че ще освободи хиляди служители в рамките на преструктуриране, целящо да ускори развитието на най-бързо растящите ѝ направления – консултантските услуги и софтуера, свързани с изкуствен интелект.

Компанията не посочи точния брой на съкращенията, но уточни, че те ще засегнат „ниска едноцифрена част“ от световния ѝ персонал, който в края на миналата година възлизаше на около 270 000 души. Въпреки това броят на служителите в САЩ ще остане почти непроменен.

IBM се присъединява към технологични гиганти като Amazon, Meta и Google, които също намаляват персонала си, докато засилват инвестициите си в изкуствения интелект. Според ръководители в сектора, AI технологиите вече помагат за повишаване на ефективността, като подпомагат служителите при кодиране и други задачи.

Въпреки ентусиазма, анализатори предупреждават, че възвръщаемостта от AI продукти като чатботове остава несигурна и може да се окаже нов пазарен „балон“.

През третото тримесечие приходите на IBM са се увеличили с 9% до 16.3 милиарда долара, което е над очакванията на анализаторите. Главният финансов директор Джим Кавана посочи, че навлизането на AI в корпоративния сектор се ускорява, като 80% от клиентите за AI услуги и софтуер през последните шест месеца са нови.

Поръчките за консултации и софтуер, свързани с изкуствен интелект, са достигнали 9.5 милиарда долара през тримесечието – знак за силно търсене, според анализ на инвестиционната банка Jefferies.

Компанията подчерта, че съкращенията са част от дългосрочен процес на „ребалансиране на работната сила“, при който се освобождават някои позиции и се откриват нови, по-съобразени с пазарните нужди.

„Периодично преглеждаме структурата и уменията в организацията и правим нужните корекции“, се казва в официалното изявление на IBM.

Откакто Арвинд Кришна пое поста главен изпълнителен директор през 2020 г., компанията се фокусира върху облачните технологии и изкуствения интелект. През 2021 г. IBM отдели своя бизнес с технологични услуги – днес функциониращ като самостоятелната компания Kyndryl, за да концентрира усилията си върху по-иновативни и печеливши направления.