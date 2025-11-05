Христо Иванов категорично отрече да е съдействал за сваляне на санкциите срещу Пеевски

Бившият председател на „Да, България“ Христо Иванов опроверга изявленията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано днес заяви, че е разговарял с Иванов, бившия съпредседател на ПП-ДБ Кирил Петков и настоящият лидер на ПП-ДБ Асен Василев „как да бъдат премахнати санкциите“ срещу председателя на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски. В позиция, публикувана на страницата на „Да, България“, Иванов определя думите на Борисов като „интриги, манипулации и откровени неистини“.

„Категорично невярно е да съм оказвал или обещавал съдействие за премахването на американските или британските санкции по отношение на Делян Пеевски“, заявява Иванов. По думите му, санкциите са следствие от политическа оценка за неспособността на българските институции да се справят със системна корупция, която поставя страната в роля на „рисков фактор в атлантическата общност“.

Бившият председател на „Да, България“ твърди, че Борисов е „вграден“ в този модел на власт и корупционни зависимости, олицетворен от Пеевски. „Винаги, когато е имал шанс да се разкачи от него, той е избирал да остане зависим“, посочва още той. Според него стремежът на Борисов да оспори санкциите срещу Пеевски е „опит за реабилитация на властовия модел, от който самият той е част“.

Иванов допълва, че атаката на Борисов има за цел да отслаби усилията на ПП-ДБ за съдебна реформа и ограничаване на задкулисните зависимости: „Реагирам, защото целта е да бъде обезсмислена работата на колегите ми срещу този порочен модел – работа, която дава резултати.“