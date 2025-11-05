Златните белезници на Ню Йорк – защо градът държи богатите си толкова здраво

Много богати жители на Ню Йорк са притеснени от възхода на 34-годишния Зоран Мамдани, самопровъзгласен демократичен социалист, който спечели кметските избори на 4 ноември. Инвеститори като милиардера Бил Акман предупреждават, че градът може да фалира и да стане „по-лош от Чикаго“. Други дори предвиждат, че Уолстрийт ще напусне Манхатън.

Град, зависим от богатите

Около 35 000 жители на нюйоркчани са спечелили над 1 млн. долара през 2023 година. Най-богатите 1% осигуряват близо 40% от приходите от подоходен данък и голяма част от местните данъци върху имотите. Ако дори няколко милиардери си тръгнат, това би било удар за бюджета.

Но данните показват друго – богатите трудно го напускат. Градът им дава престиж, бизнес възможности и начин на живот, който трудно се заменя.

Зоран Мамдани

Високи данъци и труден живот

Градът предлага достатъчно причини да го напуснеш: боклук, плъхове, стара инфраструктура, скъпи жилища и сложна бюрокрация. Данъците върху доходите на милионерите достигат до 14.8%, а плановете на Мамдани биха ги повишили до 17 процента. Това плаши бизнеса, но реалният страх е от лошо управление, по-висока престъпност и влошено качество на живот.

Историческа устойчивост

В миналото Ню Йорк е преживявал сериозни кризи – през 70-те години почти фалира, но се възстанови. Същото се случи след 11 септември, финансовата криза от 2008 г. и пандемията от Covid-19. Въпреки че някои инвеститори се изнесоха във Флорида, градът отново се съживи: Бродуей е пълен, броят на туристите расте, а данъчните приходи са високи.

Все още е най-доброто място за забогатяване

От 2015 г. насам Ню Йорк „произвежда“ по трима нови милионери дневно. Най-богатите жители са увеличили общото си богатство с 90% за последните девет години. Основният двигател е Уолстрийт – финансовият сектор е изплатил 132 млрд. долара на над 320 000 служители миналата година.

Средната заплата на финансист в Манхатън е над 400 000 долара – повече от два пъти спрямо тази в Маями. Това обяснява и защо там има 71 ресторанта със звезди „Мишлен“, докато във Флорида са едва 28.

Нито изкуственият интелект, нито дистанционната работа са заменили личните срещи. Именно това го прави незаменим – място, където можеш да сключиш сделка, да намериш доверие и връзки. Затова банки като JPMorgan и Barclays инвестират милиарди в нови офиси.

Там е и логистичен рай за богатите – в рамките на няколко пресечки могат да намерят най-добрите адвокати, брокери, консултанти, дизайнери и арт съветници.

Магията на града

Културният живот в Ню Йорк е безкраен – театри, галерии, концерти и ресторанти. Дори хора, които работят дистанционно, избират да живеят тук заради усещането, че „винаги изпускаш нещо интересно“.

Дори и тези, които се опитват да избегнат данъците, трудно успяват – пребиваването над 183 дни в годината вече те прави данъкоплатец.

Ню Йорк се е променил – фабриките отдавна са изчезнали, старите кейове са превърнати в паркове, а индустриалните квартали – в луксозни жилища. Но силата на града остава. Въпреки високите данъци, неравенството и хаоса, той продължава да бъде център на богатство, култура и амбиция.

Дори ако социалист е кмет, дори ако данъците скочат, градът ще продължи да се върти около парите на своите богати жители – защото, както се оказва, Ню Йорк не може без тях, а и те не могат без Ню Йорк.

