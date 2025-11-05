Пеевски продължи със снимките

В кулоарите на парламента Делян Пеевски продължи с темата от миналата седмица – със снимката, която тогава той показа и на която се виждаше как някакъв човек се здрависва с депутата от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ – Бойко Рашков. Тогава Рашков отговори, че в качеството си на наблюдател на предсрочните избори в Пазарджик за общински съвет се е здрависвал с много хора и че той не познава Мухарем – Мухата, който, според Пеевски, бил човекът на снимката, подаващ ръка на депутата.

Пеевски попита журналистите къде се е оказало, че е навесът, който се виждаше на първата снимка, показана миналата седмица.

„На кръстовището в Пазарджик, нали така? А ето къде е навесът: в Хасково, на улица „Стара планина“ – обяви председателят на ДПС-Ново начало, показвайки снимки, на които се виждаше човек под навес. След това Пеевски продължи с думите:

„Лъжливият сатрап Рашков отново излъга. Гърчи се тук, хванат на местопрестъплението като червей. Заедно с момичето с пеньоара се гърчиха тук. Ще ги разкривам докрай. Няма да позволя тези хора да тормозят нашите хора, както са ги тормозили по времето на комунизма и по неговото министерстване като вътрешен министър и на другия сатрап с „Шкода“-та. Никога няма да се случи, аз съм гарант за това“, закани се Пеевски и си тръгна, без да отговори на нито един журналистически въпрос – нито откъде има снимките; нито кой е човекът на последната от тях, нито откъде има доходи, след като е санкциониран по „Магнитски“.