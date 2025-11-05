РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Започва основен ремонт на „Самоковско шосе“ и изграждане на надлез при Казичене

Шосе път

Столичната община и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) подписаха споразумения за изпълнение, които предвиждат основен ремонт на „Самоковско шосе“, съвпадащ с републиканския път II-82, и изграждане на нов надлез при село Казичене на Софийския околовръстен път, съобщиха от пътната агенция.

„С подписването на тези споразумения осигуряваме ясен ангажимент между Столичната община и АПИ за реализацията на важни пътни обекти, които

ще подобрят свързаността на югоизточните райони на София и достъпа до Околовръстния път“,

посочи кметът на София Васил Терзиев.

Когато институциите работят в партньорство решения се намират. С изграждането на надлеза ще се осигури безопасното пресичане на Софийски околовръстен път в района на с. Казичене.

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще финансира дейностите,

а Столична община ще изгради съоръжението и довеждащата инфраструктура до него, подчерта председателят на Управителния съвет на пътната агенция инж. Йордан Вълчев.

„Ремонтът на „Самоковско шосе“ и изграждането на надлеза при Казичене са дългоочаквани проекти от гражданите. С тях ще се улесни придвижването и ще се повиши безопасността“, заяви и заместник-кметът по строителство в столичната община Никола Лютов.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени