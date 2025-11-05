Започва основен ремонт на „Самоковско шосе“ и изграждане на надлез при Казичене

Столичната община и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) подписаха споразумения за изпълнение, които предвиждат основен ремонт на „Самоковско шосе“, съвпадащ с републиканския път II-82, и изграждане на нов надлез при село Казичене на Софийския околовръстен път, съобщиха от пътната агенция.

„С подписването на тези споразумения осигуряваме ясен ангажимент между Столичната община и АПИ за реализацията на важни пътни обекти, които

ще подобрят свързаността на югоизточните райони на София и достъпа до Околовръстния път“,

посочи кметът на София Васил Терзиев.

Когато институциите работят в партньорство решения се намират. С изграждането на надлеза ще се осигури безопасното пресичане на Софийски околовръстен път в района на с. Казичене.

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще финансира дейностите,

а Столична община ще изгради съоръжението и довеждащата инфраструктура до него, подчерта председателят на Управителния съвет на пътната агенция инж. Йордан Вълчев.

„Ремонтът на „Самоковско шосе“ и изграждането на надлеза при Казичене са дългоочаквани проекти от гражданите. С тях ще се улесни придвижването и ще се повиши безопасността“, заяви и заместник-кметът по строителство в столичната община Никола Лютов.