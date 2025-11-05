РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Васил Вълков е избран за представител на облигационерите по емисията, издадена от ЦКБ

ЦКБ ccb печалба доход дивидент

Общото събрание на облигационерите по емисия конвертируеми облигации с ISIN код BG2100019137, издадена от ТБ „Централна кооперативна банка“ АД, прекрати мандата и освободи от задължения и отговорност Петър Ангелов, избран за представител на притежателите на такива дългови книжа от общото събрание на облигационерите, проведено на 7 януари 2014 година.

Общото събрание избра Васил Вълков за представител на облигационерите по емисия конвертируеми облигации с ISIN код BG2100019137. Определено е и възнаграждението му в размер на 100 лева.

Облигационният заем е сключен от „Централна кооперативна банка” АД на 10 декември 2013 година. 

Общото събрание на облигационерите от 15 ноември 2023 г. е променило условията по заема. Датата на падежа е променена от 15 на 20 години след датата на емитиране и вече е 10 декември 2033 година. Дължимата лихва е променена от 2.75% на 3.6 процента. 

Размерът на сключени облигационен заем е 36 000 000 евро, разпределени в 36 000 броя подчинени, необезпечени, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, безналични облигации, конвертируеми в обикновени акции на банката, регистрирани в „Централен депозитар” АД облигации, с номинална стойност от 1000 евро всяка.

В момента акциите на “Централна кооперативна банка” се търгуват на „Българска фондова борса“ по 1.69 лева за един брой като котировките им са с една стотинка над тези в началото на януари. Така инвеститорите оценяват ЦКБ на 214 849 649 лева пазарна капитализация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени