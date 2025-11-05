Васил Вълков е избран за представител на облигационерите по емисията, издадена от ЦКБ

Общото събрание на облигационерите по емисия конвертируеми облигации с ISIN код BG2100019137, издадена от ТБ „Централна кооперативна банка“ АД, прекрати мандата и освободи от задължения и отговорност Петър Ангелов, избран за представител на притежателите на такива дългови книжа от общото събрание на облигационерите, проведено на 7 януари 2014 година.

Общото събрание избра Васил Вълков за представител на облигационерите по емисия конвертируеми облигации с ISIN код BG2100019137. Определено е и възнаграждението му в размер на 100 лева.

Облигационният заем е сключен от „Централна кооперативна банка” АД на 10 декември 2013 година.

Общото събрание на облигационерите от 15 ноември 2023 г. е променило условията по заема. Датата на падежа е променена от 15 на 20 години след датата на емитиране и вече е 10 декември 2033 година. Дължимата лихва е променена от 2.75% на 3.6 процента.

Размерът на сключени облигационен заем е 36 000 000 евро, разпределени в 36 000 броя подчинени, необезпечени, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, безналични облигации, конвертируеми в обикновени акции на банката, регистрирани в „Централен депозитар” АД облигации, с номинална стойност от 1000 евро всяка.

В момента акциите на “Централна кооперативна банка” се търгуват на „Българска фондова борса“ по 1.69 лева за един брой като котировките им са с една стотинка над тези в началото на януари. Така инвеститорите оценяват ЦКБ на 214 849 649 лева пазарна капитализация.