КС отряза искане на частните болници

Конституционният съд отхвърли искане на състав на Върховния административен съд срещу две разпоредби в Закона за здравното осигуряване относно възнагражденията на медиците в отдалечени райони и в приоритетните болници. ВАС сезира КС по жалба на Националното сдружение на частните болници срещу разпоредби на последния рамков договор, съобразени с двата оспорени текста.

Първата изисква в съдържанието на националния рамков договор за медицинските дейности да бъдат включени договорени изисквания за основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, работещи в болници в изпълнение на договори с Националната здравноосигурителна каса, които са не по-малко благоприятни от предвидените в колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“. Втората оспорена разпоредба пък въвежда изискване НРД да съдържа методика за финансиране на медицинския персонал в отдалечени лечебните заведения, както и в т. нар. приоритетни болници.

Според върховните частните болници и отправилия искането състав на ВАС тези текстове нарушават принципите на свободна стопанска инициатива и на правовата държава заради липсата на ясни критерии за предоставяне на паричните средства. КС заявява обаче, че първата оспорена разпоредба обезпечава болниците с персонал като гарантира минимални размери на заплатите и така се обезпечават основни конституционни права – на здраве и на труд. Втората оспорена разпоредба пък е насочена към защита на правото на достъпна медицинска помощ и задължението на държавата да я осигури.

Конституционните съдии напомнят, че свободната стопанска инициатива (чл. 19, ал. 1 от Конституцията) не само не може да осигури правото на гражданите на здраве, но и не може да освободи държавата от изпълнението на задължението да гарантира това право. Относно финансирането на т.нар. приоритетни болници пък е посочено, че не се нарушава принципът на равенство, тъй като се третират еднакво всички лечебни заведения, които отговарят на определени критерии, независимо от собствеността им. Освен това не става въпрос за всички многопрофилни болници, а само за такива, които осигуряват спешна помощ, както и лечение на тежки и усложнени случаи в определени области на медицината.

