ЕК удържа на България 215 млн. евро от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост

Европейската комисия е взела решение да удържи 215 млн. евро от второто плащане към България по Плана за възстановяване и устойчивост. Това са съобщили за БНР от Комисията. Страната ни все пак ще получи 439 милиона евро от общо предвидената сума.

Причината за частичното спиране на средствата е неизпълнението на ключов етап, свързан с реформата на Комисията за противодействие на корупцията. Този показател е сред основните структурни изисквания, които България пое при одобряването на Плана.

Според Европейската комисия страната ни разполага с шест месеца, за да изпълни въпросния ангажимент. Ако реформата бъде осъществена в срок, страната ще може да получи удържаната част от средствата.

От Брюксел подчертават, че диалогът с българските власти остава активен и ЕК е готова да окаже необходимата експертна подкрепа.

Удържането на част от плащането е ясен сигнал, че антикорупционната реформа остава едно от ключовите условия, от които зависи пълното финансиране по Плана за възстановяване.