РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ЕК удържа на България 215 млн. евро от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост

ЕК удържа на България 215 млн. евро от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост

Европейската комисия е взела решение да удържи 215 млн. евро от второто плащане към България по Плана за възстановяване и устойчивост. Това са съобщили за БНР от Комисията. Страната ни все пак ще получи 439 милиона евро от общо предвидената сума.

Причината за частичното спиране на средствата е неизпълнението на ключов етап, свързан с реформата на Комисията за противодействие на корупцията. Този показател е сред основните структурни изисквания, които България пое при одобряването на Плана.

Според Европейската комисия страната ни разполага с шест месеца, за да изпълни въпросния ангажимент. Ако реформата бъде осъществена в срок, страната ще може да получи удържаната част от средствата.

От Брюксел подчертават, че диалогът с българските власти остава активен и ЕК е готова да окаже необходимата експертна подкрепа.

Удържането на част от плащането е ясен сигнал, че антикорупционната реформа остава едно от ключовите условия, от които зависи пълното финансиране по Плана за възстановяване.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени