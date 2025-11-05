Парламентът отхвърли предложението за по-високо обезщетение при неизползван отпуск по майчинство

С 85 гласа „за“, 21 „против“ и 93 „въздържал се“ Народното събрание отхвърли предложението на „Продължаваме промяната-Демократична България“ за промени в Кодекса на труда, с които обезщетението при неизползван отпуск за бременност и раждане да бъде увеличено от 50% на 100%.

Предложението беше подкрепено от ПП–ДБ, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“. Против гласуваха седем депутати от ГЕРБ–СДС и „Има такъв народ“.

Групите на ГЕРБ–СДС, „ДПС – Ново начало“, „БСП–Обединена левица“, един депутат от ИТН и двама независими парламентаристи се въздържаха, което на практика блокира приемането на предложението.

Според вносителите промените щяха да дадат допълнителна подкрепа за майките, които избират да се върнат по-рано на работа, като създадат икономически стимул за по-бързо включване в трудовия пазар. От ПП–ДБ аргументираха, че мярката не би довела до допълнителни разходи за бюджета, като същевременно би увеличила приходите от социални вноски и би подобрила баланса между семейния живот и професионалната реализация.