Русия иска защитниците на Покровск и Купянск да се предадат

Русия обяви, че украинските войски в силно пострадалите градове Покровск и Купянск са обкръжени и трябва да се предадат, тъй като в противен случай нямат шанс за оцеляване. Това твърдение на руското министерство на отбраната противоречи на изявлението на украинския президент Володимир Зеленски от понеделник, че украинските сили се опитват да прочистят Купянск от само 60 руски войници.

Русия се опитва да превземе Покровск, наричан „вратата към Донецк„, от 2024 г. и така да окупира целия регион Донбас, от който украинците все още контролират около 10 процента.

Руската тактика и в двете локации създаде т.нар. от руските военни блогъри „сива зона“ на неяснота, където нито една от страните няма пълен контрол. Карти на бойното поле показват, че руските военни са на няколко километра от пълното обкръжаване на Покровск и контролират значителна част от Купянск, като напредват и по главния път към града, съобщава Ройтерс.