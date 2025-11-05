Технологичният крах отвя 500 млрд. долара от пазарната оценка на фирмите за чипове

Разпродажба на технологични акции продължи да влече надолу световните пазари за втори пореден ден, тъй като инвеститорите закриват позици в книжата на компаниите, спечелили най-много от бума на изкуствения интелект. Фючърсните контракти на високотехнологичния американски борсов индекс NASDAQ Composite паднаха с нови 0.2% на 5 ноември след най-стръмния си крах от близо месец насам на фона на опасенията за високите оценки. Технологичните акции бяха водещи за загубите в Европа, а южнокорейският Kospi – основен играч на пазара на изкуствен интелект – се понижи с повече от 2% в Азия.

Държавните облигации на Съединените щати поскъпнаха, защото инвеститорите потърсиха сигурност, като доходността по 10-годишния щатски дълг падна с една базисна точка до 4.07 процента. Зланите котировки също се повишиха за първи път за последните четири сесии на низходяща корекция. Извън технологичния сектор борсовият срив показва признаци на охлаждане.

„Разпродажбата беше обусловена по-скоро от реализиране на печалба и в по-малка степен от фундаментални фактори“, коментира Стефан Кемпер, главен инвестиционен стратег в поделението за управление на лични състояния на френската банка „БНП Париба“. Той смята, че при разтегнати оценки корекцията винаги е възможна и дори може да бъде полезна, тъй като слабите играчи и ликвидността се изчерпват.

Паузата в глобалния възход на акциите дойде, след като блестящата перспектива на изкуствения интелект и очакванията за продължаващо намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв изстреляха с повече от 35% американския базов индекс от минималната му оценка през април. Тези печалби обаче стават все по-наситени, което накара някои ръководители на Уолстрийт да опишат обрата като здравословно рестартиране.

Разпродажбите намалиха с около 500 млрд. долара комбинираната пазарна оценка на „поупроводниковия“ Philadelphia Semiconductor Index на 4 ноември и на индекса на агенция „Блумбърг“, следящ котировките на азиатските акции на чипове на 5 ноември.

По оценка на експерти от бранша, книжата на европейските компании също могат да попаднат под натиск от глобалното бягство от риска, но сравнително ниските им пазарни оценки предполагат, че всякакви продажби ще са по-слаби отколкото случилите се на Уолстрийт на 4 ноември.

Базовият южнокорейскииндекс падна с 6.2% след откриването на азиатската търговия на 5 ноември, като производителите на памет Samsung Electronics и SK Hynix бяха сред най-големите губещи. В Япония, фирмените книжа на Advantest Corp. загубиха 10% от пазарната си оценка, което повлече надолу индекса NIKKEI 225. Акциите на компанията с най-голяма тежест в Азия Taiwan Semiconductor Manufacturing отслабнаха с 3.3 процента. Всички изброени дружества са доставчици на Nvidia Corp.

Интензивните продажби подчертават колко много се е разтегнал във времето възходът, подхранван от изкуствения интелект, като ключовите индекси се търгуват близо до рекордно високи нива. Производителите на чипове са добавили трилиони долари пазарна стойност след достигнатото дъно през април, тъй като инвеститорите залагат на нарастващото търсене на мощност за изчисления, основана на изкуствен интелект. Отстъплението е сигнал за нарастващото безпокойство за потенциала за печалба на сектора и „скъпоценните“ оценки на акциите, особено ако лихвените проценти останат високи за по-дълго време.

Предупреждението на ръководителите на Уолстрийт за назряла корекция натежа върху сектора, наред с намалените очаквания за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв и продължаващата повече от месец пауза в работата на правителството на Съединените щати.

Сривът беше подхранен и от мениджъра на хеджингови фондове Майкъл Бъри, разкрил залозите си срещу книжата на Palantir Technologies и Nvidia. Всъщност, Palantir просто помрачи пазарните нагласи с прогноза, която не впечатли инвеститорите. Подобна реакция на резултатите и перспективите на Advanced Micro Devices, реализирани след приключването на борсовата търговия на 4 ноември, усили въздействието върху азиатската търговска сесия в сряда.

Крис Уестън, ръководител на изследванията в Pepperstone Group, описва случващото се като „море от червено на широките пазари, предлагащо мрачно и напоително изображение на риска“. Той не изключва низходящата траектория да се запази и не вижда причини за покупки на тези равнища.

Негови колеги обаче оценяват обрата като нещо добро, което освобождава част от напрежението и прави акциите малко по-евтини. С глобалните хипермащабни компании като Amazon.com Inc и Meta Platforms Inc, които наливат все повече пари в изкуствен интелект, се очаква производителите на чипове и други технологични фирми да получат допълнителни облаги в резултатите и цените на акциите си.

Мениджърът на фондове Aberdeen Investment Син-Яо Нг смята, че „това е необходима и до известна степен здравословна корекция“, защото „има балон в изкуствения интелект, който все още не е на етап спукване, но ако траекторията на цената на акциите на някои от тези фирми продължи, няма да отнеме много време, за да се стигне до финалния етап.“

Засега институционалните и индивидуалните търговци трябва да се борят с ежедневните бурни пазарни колебания. И да стоят будни по цели нощи, за да не бъдат изненадани с изпразнени кесии.

На валутния пазр еврото се търгува почти без промяна – 1.1480 щ. долара, както и японската йена – за 153.73 за един долар и офшорният китайски юан – за 7.1293 долара.