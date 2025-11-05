За "Възраждане" бюджетът е изключително вреден за България

“Смятам, че този бюджет е изключително вреден за България и няма да го подкрепим”, отбеляза в парламентарните кулоари лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов, като го определи като “греховно заченат”, тъй като минал без каквато и да е съгласувателна процедура.

В бюджета от догодина, както вече се знае, е предвиден нов дълг от над 10 милиарда евро. По думите на Костадинов, той е катастрофален, като е възможно в рамките на следващите месеци макроикономическата картина да се наруши още повече. Той допълни, че през тази година задлъжняваме с 52 млн. лева на ден, а следващата – се очаква дългът ни дневно да е 60 милиона лева.

Относно отхвърленото от парламента предложение на „Възраждане“ да бъде изслушан председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков по повод публичните му твърдения, че има манипулация на бюджетните данни, Костадинов коментира, че най-плашещото е, че България ще влезе в процедура по свръхдефицит през 2027 година.

Той не пропусна да коментира и изказването на Бойко Борисов, че е преговарял с външния министър на Великобритания Дейвид Камерън, за да може определени лица да отпаднат от “Магнитски”. Според Костадинов това е много сериозен катарзис, който обаче е нормален за „политически пенсионер“, коментира лидерът на „Възраждане“, визирайки лидера на ГЕРБ.