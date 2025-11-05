Стенли Тучи сподели лесната си рецепта за червен сос – само с 5 съставки

Актьорът и автор на кулинарни книги Стенли Тучи определено умее да създава онлайн съдържание, което те кара да огладнееш и веднага да влезеш в кухнята. Звездата, която в момента снима продължението на Дяволът носи Прада, сподели във Facebook лесната си рецепта за червен сос – и, както обикновено, резултатът е впечатляващ.

С помощта на прости, свежи продукти и двойно количество домати, тази рецепта е лесна за приготвяне, но богата на вкус и изключително универсална.

Как се приготвя

Първата стъпка за всеки добър доматен сос е изборът на домати.

Във видеото Тучи взема няколко домата, които, както признава, вече започват да презряват. Той ги поставя в купа, залива ги с вода и ги смачква на ръка, за да отстрани семките. След това, използвайки ръката си като цедка, отделя месестата част и люспите на доматите.

Докато доматите се накисват, Тучи подготвя тиган със зехтин на котлона, след което добавя нарязан лук и чесън. За да ги „задуши“, той ги разбърква и поставя капака за няколко минути. Когато лукът и чесънът омекнат и се позапържат, Тучи разклаща тигана и добавя главната съставка – доматите.

След като доматите са в тигана, той ги оставя да се сготвят леко с щипка сол. После изсипва всичко в голяма купа и смесва с пасатор – не е задължително, но Тучи казва, че помага, когато люспите на доматите са твърде дебели. След кратко пасиране сместа става по-хомогенна.

Пасираният сос се връща обратно в тигана, където актьорът добавя две консерви домати от Кампания.

Когато всичко се затопли добре, Тучи прибавя прясен босилек, накъсан на ръка, и още малко сол. След това оставя соса отново да покъкри, като притиска доматите, за да се разпаднат напълно. Малко допълнителен зехтин накрая придава копринена текстура, а сосът е готов и горещ.

Как да го съхранявате и използвате

Тучи препоръчва да сипете соса в буркан и да го съхранявате в хладилника.

По думите му, можете да добавите към него „почти всичко, за да направите вкусно ястие“ – боб, скариди, грах, запържено гуанчиале, пиперончино „или каквото имате под ръка“.

Сосът е идеална основа за домашна пица, паста ал денте (с или без кюфтета и пармезан), или за пилешки филета и лазаня.

А ако не знаете – доматеният сос е чудесен и за закуска, например със яйца и спанак, или като основа за шакшука.

Каквото и да изберете, този вкусен сос се приготвя лесно и бързо – идеален за моментите, когато искате нещо домашно и ароматно. С буркан от този сос в хладилника, една вечер с пица или паста е винаги само на няколко минути разстояние.

Четете още: Ползи за здравето от червените боровинки